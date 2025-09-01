BFC Preussen geschockt: Diagnose von Westphal da

Steffen Westphal erleidet einen Trümmerbruch an Nase und Kiefer. Das bestätigt Trainer Daniel Volbert in einem Telefonat mit FuPa Berlin. Am Montag ist eine Operation geplant. Sollte die Schwellung zurückgehen.

Westphal kam zu Beginn der Saison vom Regionalligisten SF Lotte. Wird bei jedem Spiel eingesetzt. Vermutlich wird Karl Albers (Neuzugang vom SV Rödinghausen) den 26-jährigen ersetzen.

Der BFC Preussen startet ordentlich in die Regionalliga-Nordost Saison. Nach sechs Spielen verbuchen die Lankwitzer acht Zähler auf ihrem Konto. Das bedeutet Platz zehn.

