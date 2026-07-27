BFC Preussen: Fünf Neue, einer mit Drittliga-Erfahrung

BFC Preussen vs RSV Eintracht Stahnsdorf 1:1 – Foto: team@sportmotionfoto.de

Nach einer gelungenen Premierensaison in der Regionalliga Nordost mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld und einem 1:1 zum Auftakt der neuen Spielzeit gegen Aufsteiger RSV Eintracht Stahnsdorf treibt der BFC Preussen seine Kaderplanung weiter voran. Die Berliner verpflichten fünf Spieler, die unterschiedliche Profile mitbringen – von Drittliga-Erfahrung über Regionalliga-Routine bis hin zu einer fundierten Nachwuchsausbildung

Mehrere Neuzugänge für den BFC Preussen Der BFC Preussen geht mit einem klaren Ziel in seine zweite Saison in der Regionalliga Nordost: Nach dem souveränen Klassenerhalt im ersten Regionalliga-Jahr soll der Verein den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Das 1:1 im Auftaktspiel gegen Aufsteiger RSV Eintracht Stahnsdorf zeigte bereits, dass die Mannschaft erneut um jeden Punkt kämpfen muss. Mit mehreren Neuzugängen wollen die Preussen mehr Qualität und Breite in den Kader bringen

Joscha Wosz – Profi-Erfahrung für das Mittelfeld Der bekannteste Neuzugang ist Joscha Wosz. Der offensive Mittelfeldspieler kommt vom Halleschen FC nach Berlin und bringt die größte Profi-Erfahrung des Quintetts mit. Der frühere deutsche Juniorennationalspieler wurde zunächst beim Halleschen FC ausgebildet, ehe er ins Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig wechselte. Nach seiner Rückkehr nach Halle sammelte Wosz zahlreiche Einsätze in der 3. Liga sowie in der Regionalliga. Mit seiner Spielübersicht, seiner Technik und seinen Qualitäten bei Standardsituationen soll der 24-Jährige das Offensivspiel des BFC Preussen entscheidend beleben.

Joscha Wosz und Sportlicher Leiter Pierre Seiffert – Foto: Verein

Ede Gramberg – Rückkehr aus den USA Ede Gramberg kehrt nach vier Jahren im US-College-Fußball nach Deutschland zurück. Der Offensivspieler wurde zunächst beim Berliner SC ausgebildet, ehe er in der U19 von Energie Cottbus in der A-Junioren-Bundesliga spielte. 2022 zog es ihn in die USA, wo er zunächst für das Mississippi College auflief, anschließend zur University of Nebraska Omaha wechselte und zuletzt für die Fordham University in der NCAA Division I spielte. Nun wagt der Mittelfeldspieler beim BFC Preussen die Rückkehr in den deutschen Leistungsfußball.

Ede Gramberg – Foto: Verein

Finn Cramer – Sturmtalent mit Perspektive Der 20-jährige Stürmer wechselt vom VfL Osnabrück zum BFC Preussen. Ausgebildet wird Cramer zunächst beim JFV Cloppenburg und anschließend beim SV Meppen, ehe er zum VfL Osnabrück wechselt. Dort spielt er für die U19 und sammelte anschließend über Leihstationen beim SC Wiedenbrück in der Regionalliga West sowie beim SSV Jeddeloh in der Regionalliga Nord erste Erfahrungen im Herrenfußball. Der Angreifer gilt als körperlich robuster Mittelstürmer mit viel Entwicklungspotenzial und soll beim BFC Preussen den nächsten Schritt seiner Karriere gehen.

Finn Cramer – Foto: Verein

Lucas Vierling – Regionalliga-Routinier für das Mittelfeld Abwehrspieler Lucas Vierling wechselt vom Greifswalder FC zum BFC Preussen und bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga Nordost mit. Ausgebildet wird Vierling beim FC Hansa Rostock, ehe Stationen beim FC Anker Wismar und dem WTSV Concordia Hamburg folgen. Über den FSV Luckenwalde führte ihn sein Weg zum Greifswalder FC. Mit weit über 100 Einsätzen in der Regionalliga Nordost gehört der 28-Jährige zu den erfahrensten Neuzugängen der Preussen.

Lucas Vierling – Foto: Verein

Luan Midzaiti – Talent für die Zukunft Mit Luan Midzaiti verpflichtet der BFC Preussen ein vielversprechendes Offensivtalent vom Berlinligisten SFC Stern 1900. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler wurde in der Jugend von Tennis Borussia Berlin und dem FC Ingolstadt 04 ausgebildet, ehe er sich beim SFC Stern 1900 für höhere Aufgaben empfahl. Nun erhält der 19-Jährige beim BFC Preussen die Chance, sich im Regionalliga-Kader zu etablieren und den nächsten Schritt im Herrenfußball zu gehen.