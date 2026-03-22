BFC Preussen dreht Heimspiel, FC Förderkader verliert

Regionalliga Nordost der A-Junioren

BFC Preussen – FC Förderkader Rene Schneider 3:2

In einer an Spannung kaum zu überbietenden Partie sahen die 55 Zuschauer eine leidenschaftliche Aufholjagd der Heimelf. Der BFC Preussen musste gegen einen äußerst unbequemen FC Förderkader Rene Schneider Schwerstarbeit verrichten. Den ersten Dämpfer gab es für die Berliner bereits in der 18. Minute, als die Gäste mit 0:1 in Führung gingen. Die Preussen ließen den Kopf jedoch nicht hängen und investierten viel Energie, um zurück in die Begegnung zu finden. Nach einer halben Stunde zahlte sich dieser Einsatz aus: Adem Ben Majdouba (31.) war zur Stelle und markierte den Ausgleich zum 1:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel hochemotional, und erneut gerieten die Hausherren in Bedrängnis. In der 57. Minute schlug der FC Förderkader zum zweiten Mal zu und stellte den Spielstand auf 1:2. Die Antwort der Preussen folgte jedoch prompt und mit großem Kampfgeist: Nur drei Minuten später erzielte Karim Badur (60.) den erneuten Gleichstand.

In der Schlussphase mobilisierten beide Mannschaften ihre letzten Reserven und kämpften verbissen um den entscheidenden Treffer. Das bessere Ende hatte schließlich der BFC Preussen für sich. In der 88. Minute fiel die endgültige Entscheidung, als Aymaan Minko zum 3:2-Endstand traf und damit für großen Jubel sorgte.

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