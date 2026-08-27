BFC Preussen beim Ersten Erfurt unter Druck, Chemnitz gegen Jena Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 7. Spieltags. von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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Vor dem siebten Spieltag der Regionalliga Nordost führen FC Rot-Weiß Erfurt und Chemnitzer FC mit jeweils 16 Punkten und noch ohne Niederlage die Tabelle an. Dahinter folgen VSG Altglienicke, Greifswalder FC und Absteiger FC Erzgebirge Aue mit jeweils elf Zählern. Die Tabelle ist allerdings nur eingeschränkt vergleichbar: VSG Altglienicke, FC Carl Zeiss Jena, Hallescher FC und Aufsteiger SV Tasmania Berlin haben erst fünf Spiele absolviert. Die Begegnungen FC Carl Zeiss Jena – VSG Altglienicke und Hallescher FC – SV Tasmania Berlin vom sechsten Spieltag werden erst am Mittwoch, 2. September 2026, um 19.00 Uhr nachgeholt. Am Tabellenende warten BFC Preussen und BSG Chemie Leipzig weiter auf ihren ersten Sieg.

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Morgen, 19:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 19:00 live PUSH

Die VSG Altglienicke geht mit elf Punkten aus fünf Spielen und ohne Niederlage in den siebten Spieltag. Weil das Spiel des sechsten Spieltags beim FC Carl Zeiss Jena erst am 2. September nachgeholt wird, hat Altglienicke eine Partie weniger absolviert als die meisten Konkurrenten. Mit 13:8 Toren steht die VSG auf Rang drei. Die BSG Chemie Leipzig reist als Tabellenletzter an. Ein Punkt aus sechs Begegnungen und 1:8 Tore bedeuten Rang 18. Beim sechsten Spieltag verlor Chemie beim 1. FC Magdeburg II mit 0:1; Magnus Baars erzielte bereits in der 3. Minute den einzigen Treffer. Magdeburg vergab in der 49. Minute zudem einen Foulelfmeter gegen Torwart Marcel Bergmann. Chemie wartet damit weiter auf den ersten Saisonsieg.

Morgen, 19:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 19:00 live PUSH

Der Chemnitzer FC verteidigt seinen makellosen Saisonstart gegen den FC Carl Zeiss Jena. Chemnitz steht nach sechs Spielen bei fünf Siegen und einem Unentschieden, 16 Punkten und 15:2 Toren. Zuletzt gewann der CFC beim 1. FC Lokomotive Leipzig mit 2:0. Beide Treffer fielen spät, in der 77. und 81. Minute. Jena steht mit neun Punkten und 8:4 Toren auf Rang neun, hat allerdings erst fünf Spiele absolviert. Die Partie des sechsten Spieltags gegen die VSG Altglienicke wird erst am 2. September nachgeholt. Ein Ergebnis vom vergangenen Dienstag oder Mittwoch liegt für Jena deshalb nicht vor. Der direkte Tabellenvergleich mit Chemnitz ist wegen dieses Spielrückstands nur eingeschränkt aussagekräftig.

Tabellenführer FC Rot-Weiß Erfurt empfängt den BFC Preussen. Erfurt ist nach sechs Spielen weiterhin ungeschlagen und steht mit fünf Siegen, einem Unentschieden und 22:4 Toren bei 16 Punkten. Beim sechsten Spieltag setzte sich die Mannschaft mit 5:0 beim FSV 63 Luckenwalde durch und führte bereits zur Pause mit drei Toren. Der BFC Preussen steht dagegen mit zwei Punkten und 4:11 Toren auf Rang 17 und wartet noch auf den ersten Sieg. Zuletzt verlor Preussen beim BFC Dynamo mit 0:2. Nach dem Rückstand in der 38. Minute fiel kurz nach der Pause der zweite Gegentreffer. Damit treffen die Mannschaften von Rang eins und Rang 17 direkt aufeinander.

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II Hallescher FC Hallescher FC 14:00 PUSH

Hertha BSC II steht nach sechs Spielen mit fünf Punkten und 5:13 Toren auf Rang 14. Beim sechsten Spieltag holte die Mannschaft ein 0:0 beim Absteiger FC Erzgebirge Aue und blieb damit ohne Gegentor. Es war zugleich das zweite Unentschieden der Berliner in dieser Saison. Der Hallescher FC hat sechs Punkte, aber erst fünf Partien bestritten. Das Spiel des sechsten Spieltags gegen Aufsteiger SV Tasmania Berlin wird erst am Mittwoch, 2. September, nachgeholt. Halle steht mit 5:5 Toren auf Rang elf. Wegen des einen Spiels weniger ist der Tabellenabstand von einem Punkt zu Hertha nur eingeschränkt zu bewerten.

Sa., 29.08.2026, 16:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau SV Babelsberg 03 Babelsberg 16:00 live PUSH

Der FSV Zwickau geht mit zehn Punkten und 7:9 Toren als Tabellenachter in den siebten Spieltag. Zuletzt gewann Zwickau beim Aufsteiger RSV Eintracht 1949 mit 2:1. Nach der Führung in der 76. Minute musste der FSV in der 83. Minute den Ausgleich hinnehmen, antwortete aber schon drei Minuten später mit dem entscheidenden Treffer. Der SV Babelsberg 03 steht mit fünf Punkten und 9:11 Toren auf Rang 13. Beim Greifswalder FC verlor Babelsberg zuletzt 1:2. Die Mannschaft war per Foulelfmeter in Führung gegangen, Greifswald drehte das Spiel in der zweiten Hälfte. Lukas Lämmel sah in der 86. Minute Gelb-Rot. Zwischen Zwickau und Babelsberg liegen vor dem direkten Duell fünf Punkte.

Aufsteiger RSV Eintracht 1949 steht nach sechs Spielen mit sechs Punkten und 9:11 Toren auf Rang zwölf. Zuletzt verlor der RSV gegen den FSV Zwickau mit 1:2. Nach dem Rückstand gelang in der 83. Minute noch der Ausgleich, doch schon drei Minuten später erzielte Zwickau den Siegtreffer. Der 1. FC Magdeburg II hat zehn Punkte gesammelt und steht mit 13:10 Toren auf Rang sechs. Beim sechsten Spieltag gewann Magdeburg gegen die BSG Chemie Leipzig mit 1:0. Magnus Baars traf bereits in der 3. Minute. Kevin Manthey hatte in der 49. Minute die Möglichkeit zum zweiten Treffer, scheiterte mit einem Foulelfmeter jedoch an Marcel Bergmann.

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin Tasmania Greifswalder FC Greifswald 14:00 PUSH

Aufsteiger SV Tasmania Berlin hat erst fünf Partien absolviert und steht mit drei Punkten und 6:18 Toren auf Rang 16. Das Spiel des sechsten Spieltags beim Halleschen FC wird erst am 2. September nachgeholt. Entsprechend liegt aus der vergangenen Spieltagsrunde kein aktuelles Ergebnis für Tasmania vor. Der Greifswalder FC steht dagegen nach sechs Begegnungen bei elf Punkten und 13:8 Toren auf Rang vier. Zuletzt gewann Greifswald gegen den SV Babelsberg 03 mit 2:1. Nach einem frühen Rückstand per Foulelfmeter drehte die Mannschaft die Partie in der zweiten Hälfte; der Siegtreffer fiel ebenfalls per Foulelfmeter. Babelsberg beendete die Begegnung nach Gelb-Rot in der 86. Minute in Unterzahl.

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde BFC Dynamo BFC Dynamo 14:00 live PUSH

Der FSV 63 Luckenwalde muss auf eine deutliche Niederlage reagieren. Gegen Tabellenführer FC Rot-Weiß Erfurt verlor Luckenwalde am sechsten Spieltag mit 0:5. Bereits nach 34 Minuten stand es 0:3. Mit drei Punkten und 5:16 Toren liegt der FSV auf Rang 15; fünf der ersten sechs Saisonspiele gingen verloren. Der BFC Dynamo geht dagegen mit einem Sieg in die Begegnung. Gegen den BFC Preussen gewann Dynamo 2:0, Ludwig Bölke traf in der 38. Minute und Levin Mattmüller in der 48. Minute. Mit acht Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 8:8 steht der BFC auf Rang zehn. Zwischen beiden Mannschaften liegen damit fünf Punkte.