BFC Meteor steigt auf - Irrer Zweikampf dahinter

– Foto: Frank Arlinghaus

Der 26. Spieltag der Landesliga-Staffel 2 bringt die Entscheidung an der Spitze: BFC Meteor gewinnt das Topspiel gegen den Köpenicker FC mit 1:0 und steht damit vorzeitig als Meister und Berlin-Liga-Aufsteiger fest. Dahinter spitzt sich das Rennen um den Relegationsplatz weiter zu. Im Tabellenkeller feiern Kladow und Union 06 wichtige Siege.

BFC Meteor macht den Aufstieg perfekt – Meisterschaft in der Landesliga entschieden!

Der BFC Meteor hat am Freitagabend den entscheidenden Schritt Richtung Berlin-Liga gemacht und sich mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg gegen den Köpenicker FC vorzeitig die Meisterschaft in der Herren Landesliga Staffel 2 gesichert. Vor heimischer Kulisse auf dem Kunstrasenplatz an der Ungarnstraße reichte dem Tabellenführer ein Treffer von Demba Mendy in der 68. Minute, um die letzten Zweifel am Titelgewinn zu beseitigen. In einer intensiven und umkämpften Partie begegneten sich beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe. Der Köpenicker FC hielt defensiv stark dagegen und versuchte immer wieder über schnelle Umschaltmomente für Gefahr zu sorgen. Meteor übernahm jedoch mit zunehmender Spielzeit die Kontrolle und erspielte sich die besseren Möglichkeiten.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 68. Minute: Demba Mendy nutzte seine Chance eiskalt und erzielte das umjubelte 1:0 für den BFC Meteor. In der Schlussphase verteidigte die Mannschaft den Vorsprung mit großer Leidenschaft und ließ keine klare Torchance des Gegners mehr zu. Mit dem Schlusspfiff war der Jubel riesengroß: Der BFC Meteor steht damit offiziell als Meister der Landesliga Staffel 2 fest und ist nicht mehr einzuholen. Der verdiente Lohn für eine starke und konstante Saison ist der Aufstieg in die Berlin-Liga. Der Verein krönt damit eine beeindruckende Spielzeit und darf sich nun auf die neue Herausforderung in Berlins höchster Amateurklasse freuen. Spieler, Trainerteam, Verantwortliche und Fans feierten gemeinsam einen historischen Abend für den Traditionsverein aus Wedding.

Meistermannschaft – Foto: Frank Arlinghaus

Türkiyemspor steht mit 43 Punkten im oberen Mittelfeld und will die Saison stark fortsetzen. Stralau hat 28 Punkte und braucht noch Zähler, um endgültig Abstand nach unten zu schaffen. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Spiel.

Union 06 steht mit 20 Punkten knapp über dem Strich und braucht dringend Punkte. Teutonia liegt mit 53 Punkten auf Rang drei und jagt weiter den Relegationsplatz. Für die Gäste zählt nur ein Sieg.

Kladow steckt mit 18 Punkten tief im Tabellenkeller und braucht ein Erfolgserlebnis. Hansa 07 steht mit 44 Punkten im oberen Mittelfeld und reist mit deutlich weniger Druck an. Für Kladow geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Liria steht mit 19 Punkten auf einem Abstiegsplatz und benötigt dringend einen Sieg. Hermsdorf hat 41 Punkte und spielt eine solide Saison. Die Gastgeber stehen klar stärker unter Druck.

Wannsee liegt mit 19 Punkten ebenfalls auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Zähler. Internationale II hat mit 34 Punkten mehr Luft nach unten. Für Wannsee zählt im Kampf um den Klassenerhalt jeder Punkt.

Biesdorf II steht mit 23 Punkten noch nicht sicher und will wichtige Punkte sammeln. Mahlsdorf II liegt mit 36 Punkten im Mittelfeld. Die Gastgeber brauchen mehr, die Gäste können befreiter auftreten.

Mi., 27.05.2026, 19:30 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde 19:30 PUSH

Viktoria II hat 36 Punkte und steht im gesicherten Mittelfeld. Stern Marienfelde liegt mit 44 Punkten weiter oben und will seine starke Saison bestätigen. Ein Duell zweier Teams ohne akute Abstiegsnot.

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