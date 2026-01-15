BFC Meteor schnappt sich Viki-Spieler

Landesliga-Aufstiegskandidat BFC Meteor (Tabellenerster der Staffel 2) verkündet auf Social Media einen Neuzugang für die Rückrunde
Bilanz: 18 Tore in 66 Spielen. Alican Ali vom FC Viktoria 1889 Berlin II verlässt die Himmelblauen in Richtung des Landesliga-Meisterschaftskandidaten BFC Meteor (Staffel 2). Der 21-Jährige kommt aus dem Nachwuchs von Tennis Borussia Berlin, wo er in der U17 in der Regionalliga Nordost spielt. Anschließend wechselt er zu RSV Eintracht in die U19, ebenfalls in der Regionalliga Nordost. Nach dieser Phase geht er zu Hilalspor Berlin in die Berlin-Liga, wo er weitere Erfahrung auf höherem Amateurniveau sammelt. Seit 2024 spielt er für Viktoria II
