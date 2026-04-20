 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

BFC Meteor nicht zu stoppen – Union 06 überholt Liria

Der 23.Spieltag der Landesliga-Staffel 2 in der Nachschau

von far · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

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Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

BFC Meteor 06 marschiert vorneweg, SSC Teutonia und Köpenicker FC bleiben in Schlagdistanz. Die Erfolgsserie von Türkiyemspor (fünf Spiele, 13 Punkte) findet kein Ende. Nach dem Traineraus von Deniz Özkaya. Während Liria, Union 06, Kladow und Wannsee weiter tief im Tabellenkeller stecken.

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
1
3
Abpfiff

FSV Berolina Stralau (10.) gelingt ein wichtiger Auswärtssieg bei Stern Marienfelde (7.). Schönfelder bringt die Gäste in Führung, Christiansen und Yildirim bauen den Vorsprung im zweiten Durchgang aus. Venz gelingt nur noch Ergebniskosmetik für die Gastgeber, die zudem nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl geraten.

Fr., 17.04.2026, 19:45 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
6
0
Abpfiff

BFC Meteor 06 (1.) unterstreicht seine Spitzenposition mit einem klaren Heimsieg gegen FV Wannsee (13.). Alkan bringt die Gastgeber früh in Führung und trifft später erneut. Atabas erhöht, ehe Böhm mit einem verwandelten Foulelfmeter nachlegt und im weiteren Verlauf noch zwei weitere Treffer erzielt. Wannsee ist chancenlos und bleibt tief im Tabellenkeller.

Sa., 18.04.2026, 13:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
3
0
Abpfiff

Köpenicker FC (3.) bleibt ebenfalls im Aufstiegsrennen und setzt sich klar gegen SF Kladow (14.) durch. Bohnsack bringt sein Team in Führung und schnürt später per Foulelfmeter einen Doppelpack. Ondo Mangue macht im weiteren Verlauf alles klar.

Sa., 18.04.2026, 14:15 Uhr
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
5
3
Abpfiff

FSV Hansa 07 (6.) dreht ein wildes Spiel gegen Viktoria 1889 II (9.). Can und Born sorgen zunächst für eine komfortable Führung. Nach der Pause kippt die Partie durch Treffer von Almedom und Payne sowie einem weiteren Tor von Almedom. Voß gleicht aus, ehe Döhring und Peter in der Schlussphase den Sieg perfekt machen.

Gestern, 11:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
2
0
Abpfiff

SSC Teutonia (2.) erfüllt seine Pflichtaufgabe gegen FC Internationale Berlin II (11.) souverän. Körner sorgt früh für die Führung, Ackerschewski erhöht noch im ersten Durchgang. Defensiv lässt Teutonia nichts zu und bleibt dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen.

Gestern, 12:00 Uhr
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
4
2
Abpfiff

SC Union 06 (15.) feiert im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg gegen Fortuna Biesdorf II (12.) – in einer hitzigen Partie mit mehreren Platzverweisen. Müller bringt Union in Führung, doch Standt dreht das Spiel zwischenzeitlich für die Gäste. Zwei Eigentore von Kadur und Bernicke kippen die Partie erneut zugunsten der Gastgeber, ehe Heeland per Foulelfmeter alles klar macht. Überschattet wird das Spiel von drei Gelb-Roten Karten gegen März, Müller und Simoneit sowie einer Roten Karte gegen Griese, wodurch Biesdorf die Partie in Unterzahl beendet.

Gestern, 13:30 Uhr
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
0
1
Abpfiff

Türkiyemspor Berlin (4.) feiert einen späten Auswärtssieg bei FC Liria (16.). Lange bleibt die Partie offen, ehe Cetin in der Schlussphase den entscheidenden Treffer erzielt und seinem Team drei wichtige Punkte sichert.

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
4
1
Abpfiff

VfB Hermsdorf (5.) gewinnt souverän gegen Eintracht Mahlsdorf II (8.). Oberstein bringt sein Team mit zwei Treffern auf Kurs, Duncan erhöht nach der Pause. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Preiß stellt Schneider in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her.

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