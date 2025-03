BFC Meteor jetzt Zweiter - Null Punkte für Abstiegs-Trio

Der 19. Landesliga-Staffel 1 Spieltag ist Geschichte. Der TSV Rudow bleibt souverän an der Spitze. Das Team von Mario Reichel gewinnt auch das zweite Heimspiel der Rückrunde und baut den Vorsprung auf vier Punkte aus. Mit nur sieben Gegentoren in 17 Spielen hat der Absteiger aus der Berlin-Liga beste Chancen auf den direkten Wiederaufstieg. Neuer Verfolger ist der BFC Meteor nach einem klaren Auswärtssieg beim Berliner SC II. Am 28. März kommt es zum direkten Duell gegen die Rudower. Vorher müssen diese noch zwei Auswärtsspiele bestreiten, darunter beim formstarken Köpenicker FC. Der SC Borsigwalde rutschte nach einer klaren Niederlage ins Mittelfeld ab. Im Abstiegskampf bleiben die drei Schlusslichter punktlos, halten aber gut mit. Stralau und Al-Dersimspor bleiben in Keller-Reichweite.

Borsigwalde erwischte den besseren Start und ging nach einem Eigentor von Pereira Mendes in der 17. Minute in Führung. Doch Viktoria zeigte eine starke Reaktion und glich durch Dieckert (35.) aus, ehe Westhäusser kurz vor der Pause (40.) auf 2:1 stellte. Nach der Halbzeit spielten sich die Gastgeber in einen Rausch: Ait Manssour erhöhte mit einem Doppelschlag (68., 71.) auf 4:1, bevor Schäfers Llauger (78.) und Weinlein (84.) nachlegten. Den Schlusspunkt setzte erneut Schäfers Llauger (88.). Borsigwalde musste nach der Gelb-Roten Karte für Weise (80.) in Unterzahl agieren und hatte nichts mehr entgegenzusetzen.

Ein spektakuläres Spiel mit frühem Schlagabtausch. Ploschenz brachte Empor in der 3. Minute in Führung, doch Daus (11.) und Tsuchiya (15.) drehten das Spiel schnell. Marquard glich fast postwendend aus (16.), bevor Daus (34.) Internationale erneut in Front brachte. Nach der Pause setzte sich die spielerische Klasse der Hausherren durch: Schneider traf per Freistoß zum 4:2 (61.), Caspar De Rosnay erhöhte auf 5:2 (75.) und Merabti (89.) machte mit einem Konter den Deckel drauf.

Die Gastgeber gingen früh durch Zauner (14.) in Führung, nachdem Busche die Concordia-Abwehr mit einem klugen Pass aushebelte. Die Britzer standen defensiv kompakt, konnten aber nach vorne kaum Akzente setzen. In der Nachspielzeit entschied Schleifenbaum (90.+1) mit einem Kontertor die Partie endgültig. Insgesamt ein verdienter Erfolg für den BSV, der über weite Strecken die aktivere Mannschaft war.

Meteor zeigte eine souveräne Leistung und dominierte das Spiel. Diallo brachte die Gäste in der 39. Minute per Standard in Führung, nur vier Minuten später legte Böhm (43.) nach. Nach der Pause war der BSC bemüht, blieb jedoch harmlos. Ein unglückliches Eigentor von Barth (74.) besiegelte die Niederlage endgültig. Riese setzte mit dem 0:4 in der 86. Minute den Schlusspunkt. Die Gäste verdienten sich den Sieg mit einer stabilen Defensivleistung und Effizienz vor dem Tor.

Freitagabend-Spiele

Der TSV Rudow gewinnt das Topspiel der Landesliga-Staffel 1 mit 1:0 gegen Verfolger BFC Preussen II und festigt die Tabellenführung. Das entscheidende Tor erzielt Matteo Günther in der 26. Minute per Kopf nach einer Ecke von Mohammed Hassane. Rudow dominiert die erste Hälfte, während Preussen durch Hajjaj (42.) und Godinho (41.) gefährlich bleibt. Nach der Pause muss Günther verletzt raus (49.), doch Rudow bleibt überlegen. Preussen-Keeper Gromottka verhindert weitere Treffer. In der Schlussphase sorgt Preussen für Aufsehen: Drei Platzverweise (73., 78., 90.+4.) schwächen die Gäste, die in Unterzahl dennoch fast den Ausgleich erzielen (90.+5.). Am Ende bleibt es beim knappen, aber verdienten Sieg für Rudow, das dem Aufstieg in die Berlin-Liga näherkommt.