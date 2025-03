BFC Dynamo will Wiedergutmachung – Jena kämpft um Anschluss an Spitze

– Foto: Lukas Thoms/Stefan Fiebiger

Am morgigen Dienstag und Mittwoch stehen in der Regionalliga Nordost fünf Nachholspiele an. Dabei geht es für einige Teams um wertvolle Punkte im Aufstiegskampf, während andere dringend Zähler gegen den Abstieg benötigen. Besonders im Fokus: Die Duelle des BFC Dynamo gegen den FSV 63 Luckenwalde und Jenas Auswärtsspiel bei Hertha 03 Zehlendorf.

Für den BFC Dynamo (Platz 9, 33 Punkte) ist das Heimspiel gegen den FSV 63 Luckenwalde (Platz 17, 18 Punkte) eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Chemnitz müssen die Berliner aufpassen, nicht den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu verlieren. Luckenwalde hingegen konnte zuletzt mit einem 1:1 gegen den Halleschen FC überraschen und zeigte sich defensiv stabil. Das Hinspiel endete torlos, sodass beide Teams nun auf den ersten Treffer im direkten Duell in dieser Saison hoffen. Für den BFC Dynamo wäre es ein Pflichtsieg, um sich im oberen Mittelfeld zu etablieren, während Luckenwalde dringend Punkte im Abstiegskampf braucht.

Der SV Babelsberg 03 (Platz 11, 26 Punkte) empfängt den Chemnitzer FC (Platz 8, 34 Punkte). Die Gastgeber stehen unter Druck, konnten aber beim 1:1 gegen Altglienicke einen Punkt mitnehmen. Chemnitz reist mit Selbstvertrauen an, denn zuletzt gab es einen 2:1-Sieg gegen den BFC Dynamo. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 2:2. Diesmal will Chemnitz mit einem Sieg an die obere Tabellenhälfte heranrücken. Für Babelsberg ist es eine Chance, sich von der unteren Tabellenregion weiter abzusetzen. ---

Der ZFC Meuselwitz (Platz 12, 26 Punkte) erwartet den Greifswalder FC (Platz 7, 36 Punkte) zum Nachholspiel. Während Meuselwitz zuletzt mit einem 0:0 gegen Rot-Weiß Erfurt kämpferische Qualitäten zeigte, enttäuschte Greifswald mit einem torlosen Remis gegen Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf. Das Hinspiel entschied Greifswald mit einem klaren 3:0 für sich. Meuselwitz will sich für diese Niederlage revanchieren, während die Gäste mit einem Sieg an die Top 5 heranrücken könnten. ---

Für den FC Carl Zeiss Jena (Platz 6, 36 Punkte) steht nach der 0:3-Niederlage gegen den Tabellenführer 1. FC Lok Leipzig die nächste Bewährungsprobe an. Gegner ist der Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf (Platz 15, 21 Punkte), der sich zuletzt beim 0:0 gegen Greifswald defensiv stabil zeigte. Im Hinspiel behielt Jena mit 2:0 die Oberhand. Doch Zehlendorf hat sich im Laufe der Saison gefestigt und will sich für das damalige Ergebnis revanchieren. Jena braucht dringend einen Sieg, um im Kampf nach vorne nicht weiter an Boden zu verlieren. ---

