BFC Dynamo vor DFB-Pokalhit: Bochum verliert Stürmer

Ausverkauftes Sportforum, 4.705 Zuschauer und ein attraktiver Gegner aus der 2. Bundesliga: Der BFC Dynamo hofft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf ein sportliches Ausrufezeichen. Finanziell hat der Traditionsverein klare Pläne mit der Prämie. Vor dem Spiel fand am Donnerstag in den BFC-Räumen eine Pressekonferenz statt

Die Karten sind verteilt: Der Favorit kommt aus dem Ruhrgebiet, der Außenseiter aus Berlin-Hohenschönhausen. Am Samstag (13 Uhr) ist der VfL Bochum zu Gast im Sportforum – und der BFC Dynamo will im DFB-Pokal für eine Überraschung sorgen. Das Stadion ist mit fast 5000 Zuschauern ausverkauft, die Verantwortlichen sprechen von einer besonderen Atmosphäre in einem kleinen Stadion, wie sie in der Regionalliga Nordost nur selten vorkommt. Am Donnerstag fand eine Pressekonferenz im Sportforum statt. Pressesprecher Martin Richter hat Fragen an den Trainer Dennis Kutrieb, Sportdirektor Enis Alushi und Kapitän Rufat Dadashov.

Trainer Dennis Kutrieb hat seine Mannschaft auf einen Gegner eingestellt, der im vergangenen Jahr noch Erstligist war. Der Matchplan sieht vor mutig zu sein, und nicht nur zu reagieren. Dass Bochum kurzfristig mit Moritz Broschinski einen wichtigen Offensivspieler mit Bundesligaerfahrung an den FC Basel abgegeben hat, wertet der Coach als Mini-Vorteil – ohne den Respekt vor der Qualität des Gegners zu verlieren.

Was hat der BFC Dynamo mit den Einnahmen vor ?

Sportlich ist die Partie für Dynamo ein Bonusspiel, finanziell ein wichtiger Termin. In der Regionalliga-Nordost läuft es sportlich noch suboptimal. Nach drei Spielen stehen nur drei Punkte auf dem Habenkonto. Ums erfreulicher jede gute Nachricht: Für die Teilnahme an der 1. Runde erhält der Verein exakt 211.866 Euro vom DFB. Sportdirektor Enes Alushi stellt auf der Pressekonferenz klar: „Das, was wir für die erste Runde bekommen haben, nutzen wir, um Löcher zu stopfen.“ Zusätzliche Neuverpflichtungen seien nur bei einem Weiterkommen denkbar. Dann rechnen die Weinroten mit weitere Einnahmen.

Dynamo Fans könnten ein großer Vorteil sein

Die Mannschaft kann auf die volle Unterstützung der Fans bauen. Der Verein rechnet mit einer lauten und dichten Kulisse, die dem Gegner das Leben schwer machen soll. Um Engpässe am Einlass zu vermeiden, wird allen Besuchern eine frühe Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Das Stadion öffnet bereits um 11 Uhr.

Hier die anderen DFB-Pokal Begegnungen

Infos, News und Daten vom BFC Dynamo hier

Hier der Weg vom BFC Dynamo zur 1.DFB-Pokal-Runde