BFC Dynamo verpflichtet Ex-BVB-Talent Winter-Neuzugang Nummer zwei von ser · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Daniele Cicatelli

Der BFC Dynamo hat noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt.

Nach der Verpflichtung von Kevin Lebersorger hat der BFC Dynamo einen weiteren Winter-Transfer getätigt. Mit Lloyd-Addo Kuffour holt der Berliner Regionalligist einen Außenverteidiger, der bei Hannover 96 und Borussia Dortmund bestens ausgebildet wurde. Aus der U19 der Schwarz-Gelben wechselte der heute 23-Jährige ein erstes Mal in die Regionalliga Nordost, spielte für Optik Rathenow. Über Steinbach Haiger und Rot-Weiß Ahlen fand er 2023 in die Liga zurück, trug dann zwei Jahre lang das Trikot des FSV Zwickau. Im vergangenen Sommer wagte Kuffour den Sprung ins Ausland, wechselte nach Österreich. Beim Zweitligisten SKU Amstetten kam er jedoch kaum zum Zug, weshalb der Vertrag nun aufgelöst wurde. Beim BFC Dynamo will der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler jetzt neu angreifen.

