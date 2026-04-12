BFC Dynamo und Lok Leipzig verlieren, Hertha 03 Zehlendorf glänzt

Regionalliga Nordost der A-Junioren

1. FC Neubrandenburg 04 – BFC Dynamo 4:2

In einer ereignisreichen Partie vor 26 Zuschauern behielt der 1. FC Neubrandenburg 04 die Oberhand gegen den BFC Dynamo. Die Gastgeber starteten entschlossen und legten durch Justin Lange (19.) und Paco Raasch (33.) eine 2:0-Führung vor. Neubrandenburg blieb auch in der Folge am Drücker: Trotz der Versuche der Berliner, sich zurückzukämpfen, sorgten Max Matthes Ramoth und Misha Kurghinyan für die entscheidenden Treffer auf Seiten der Hausherren. Der BFC Dynamo gab sich bis zum Schluss nicht auf, doch der späte Treffer von Jannes Holm in der Nachspielzeit konnte die 4:2-Heimniederlage nicht mehr verhindern. Neubrandenburg bejubelte nach dem Schlusspfiff einen leidenschaftlichen Auftritt, während der BFC trotz einer kämpferischen Schlussphase mit leeren Händen die Heimreise antreten musste.

VFC Plauen – 1. FC Lokomotive Leipzig 2:1

Was für eine dramatische Wendung im Vogtlandstadion! Vor 66 Zuschauern sah es lange Zeit nach einem Erfolg für den 1. FC Lokomotive Leipzig aus, nachdem Daniil Turchyn die Gäste in der 25. Minute in Führung gebracht hatte. Doch Plauen kam mit einer unglaublichen Energie aus der Kabine: Direkt nach dem Seitenwechsel markierte Mustafa Mohammadi (48.) den Ausgleich und versetzte die Fans in helle Aufregung. Das Spiel entwickelte sich zu einem regelrechten Krimi, in dem beide Teams verbissen um den Sieg kämpften. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Stunde von Leonard Krantz: In der 90. Minute erzielte er den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer. Die Ekstase in Plauen kannte nach diesem Last-Minute-Sieg keine Grenzen, während die Leipziger fassungslos über den sicher geglaubten Punktverlust waren.

Tennis Borussia Berlin – FC Mecklenburg Schwerin 2:1

Ein unglaubliches Comeback erlebten die 33 Zuschauer bei der Partie von Tennis Borussia Berlin gegen den FC Mecklenburg Schwerin. Die Gäste aus dem Norden erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Serag el Dino Omar in Führung. TeBe rannte in der Folge unermüdlich gegen das Abwehrbollwerk der Schweriner an, schien aber lange Zeit am eigenen Abschluss zu verzweifeln. Die Wende leitete schließlich Odai Al Zoghol in der 78. Minute mit dem erlösenden Ausgleich ein. Die Berliner setzten nun alles auf eine Karte und wurden tatsächlich belohnt: In der 90. Minute krönte Yusuf Güler die heroische Aufholjagd mit dem Treffer zum 2:1. Ein Sieg der Moral für TeBe, der Schwerin nach einer langen Führung eiskalt und schockiert zurückließ.

FC Hertha 03 Zehlendorf – SFC Stern 1900 6:1

Die Zuschauer in Zehlendorf wurden Zeugen einer Machtdemonstration der Hertha gegen den SFC Stern 1900. Von Beginn an ließen die Hausherren keinen Zweifel an ihrer Dominanz: Jayden Joel Fofie (8.), Jonah Kühn (38.) und Dylan McRae (40.) schossen binnen kürzester Zeit eine komfortable 3:0-Führung heraus. Zwar konnte Miguel Ange Emmanuel Rabet (41.) fast postwendend den Ehrentreffer für Stern erzielen, doch an der Überlegenheit der Hertha änderte das nichts. Im zweiten Durchgang schraubten Tiam Güler (57.), erneut Jonah Kühn (74.) und Fynn Hartl (80.) das Ergebnis auf ein deutliches 6:1 hoch. Ein berauschender Nachmittag für Zehlendorf, während für den SFC Stern dieser Albtraum nicht schnell genug enden konnte.

FC Förderkader Rene Schneider – Berliner SC 4:3

Diese Partie war an Dramatik und Leidenschaft kaum zu überbieten! Der Berliner SC schien nach den frühen Toren von Daniel Blessing (13.) und Inem Bassey (21.) bereits wie der sichere Sieger, doch der Förderkader bewies ein riesiges Kämpferherz. Ferdinand Bloch verkürzte noch vor der Pause (39.), doch als Fares Gabienoo in der 53. Minute auf 1:3 erhöhte, schien die Messe gelesen. Was dann folgte, war eine unfassbare Aufholjagd: Finn Ole Clasen (56.) und Florian Dujat (68.) glichen die Partie unter dem Jubel der 74 Zuschauer zum 3:3 aus. Den emotionalen Höhepunkt markierte Jonas Pfalzgraf, der in der 87. Minute den Siegtreffer zum 4:3-Endstand erzielte. Während beim Förderkader grenzenlose Ekstase herrschte, blieb der Berliner SC nach einer Zwei-Tore-Führung völlig konsterniert zurück.

BFC Preussen – 1. FC Frankfurt 2:2

In einem packenden Duell teilten sich der BFC Preussen und der 1. FC Frankfurt vor 44 Zuschauern die Punkte. Die Gäste aus Frankfurt zeigten sich in der ersten Halbzeit eiskalt und stellten durch einen Doppelschlag von Finn-Luca Sperling (25.) und Arne Sommerfeld (27.) die Weichen früh auf Sieg. Preussen stand mit dem Rücken zur Wand, kam aber mit enormem Kampfgeist zurück auf den Platz. Konstantin Pantos wurde zum Helden des Tages für die Hausherren: Mit seinem Anschlusstreffer in der 50. Minute hauchte er seinem Team neues Leben ein, bevor er in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer den 2:2-Ausgleich besorgte. In einer hitzigen Schlussphase verteidigten beide Teams das Remis mit aller Kraft, das sich für Preussen nach dem Rückstand wie ein kleiner Sieg anfühlen dürfte.

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