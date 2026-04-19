BFC Dynamo und Lok Leipzig siegen, VFC Plauen verliert klar

Regionalliga Nordost der A-Junioren

Berliner SC – 1. FC Neubrandenburg 04 2:2

Vor 20 Zuschauern lieferten sich der Berliner SC und der 1. FC Neubrandenburg 04 ein hart umkämpftes Unentschieden. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Misha Kurghinyan in der 18. Minute zur Führung traf. Nach einer guten halben Stunde glich Kayode Famson in der 33. Minute per Foulelfmeter für die Hauptstädter aus, doch noch vor der Pause brachte Dustin Grun in der 40. Minute die Neubrandenburger erneut in Front. In der zweiten Halbzeit drängte Berlin auf den Ausgleich und wurde spät belohnt: Tim Sülün markierte in der 85. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand und rettete seinem Team damit einen Punkt.

FC Mecklenburg Schwerin – 1. FC Frankfurt 1:3

In Schwerin sahen 42 Zuschauer einen souveränen Auftritt des 1. FC Frankfurt. Jamie-Colin Röper stellte bereits in der 16. Minute die Weichen auf Sieg, bevor Arne Sommerfeld in der 56. Minute auf 0:2 erhöhte. Die Hausherren schöpften in der Schlussphase noch einmal Hoffnung, als Soriba Saidy Camara in der 83. Minute der Anschlusstreffer gelang. Frankfurt ließ sich jedoch nicht beirren und machte kurz vor dem Abpfiff durch Ole Händschke in der 89. Minute mit dem 1:3 alles klar.

Tennis Borussia Berlin – BFC Dynamo 2:4

In diesem Berliner Traditionsduell vor 20 Zuschauern erwies sich der BFC Dynamo als die abgeklärtere Mannschaft. Durch Tore von Max Matthes Ramoth (6. Minute), Henning Straub (45. Minute) und Efe-Hasan Bashev (52. Minute) führten die Gäste bereits komfortabel mit 0:3. TeBe bewies jedoch Moral und verkürzte durch einen Doppelschlag von Felix Oscar Davidashvili (68. Minute) und Eren Can Sen (70. Minute) auf 2:3. In der hitzigen Nachspielzeit setzte Louis Gnodtke in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt zum 2:4-Endstand und erstickte damit die Hoffnungen der Lila-Weißen auf eine Aufholjagd.

FC Hertha 03 Zehlendorf – VFC Plauen 5:1

Trotz eines frühen Schocks durch die Führung der Gäste in der 6. Minute feierte Hertha 03 Zehlendorf vor 22 Zuschauern einen Kantersieg. Jonah Kühn glich in der 21. Minute aus, bevor Zehlendorf im zweiten Durchgang das Tempo massiv erhöhte. Ali Al-Asadi (52. Minute), Izzet Öztürk (58. Minute) und erneut Jonah Kühn (65. Minute) schraubten das Ergebnis schnell auf 4:1 hoch. Selbst die Gelb-Rote Karte für Samet Ögüt in der 78. Minute konnte die Dominanz der Hausherren nicht brechen. Ali Al-Asadi besiegelte in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer den deutlichen 5:1-Endstand.

FC Förderkader Rene Schneider – 1. FC Lokomotive Leipzig 1:3

Der FC Förderkader Rene Schneider ging bereits in der 4. Minute früh in Führung, konnte diesen Vorsprung gegen die Leipziger Lokomotive jedoch nicht halten. Daniil Turchyn drehte die Partie mit einem Doppelpack kurz vor der Pause (39. und 45. Minute) zugunsten der Gäste. Im zweiten Durchgang schwächte sich Lok Leipzig selbst, als Niels Seifert in der 63. Minute die Rote Karte sah. Trotz Unterzahl blieben die Gäste gefährlich und machten in der 86. Minute durch David Belyavskiy den Sack zum 1:3-Auswärtssieg zu.

SFC Stern 1900 – BFC Preussen 4:2

Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein ereignisreiches Spiel, das bereits in der 1. Minute mit einem Foulelfmeter für den BFC Preussen durch Ebrahim Karimi begann. Stern 1900 kam jedoch stark aus der Kabine und drehte das Spiel durch Enis Kilic (53. Minute) und Jayden Cara (62. Minute). Begünstigt wurde die Wende durch eine Rote Karte gegen den Preussen-Akteur Theodor Mertens in der 61. Minute. Amin Boulehris erhöhte in der 74. Minute per Foulelfmeter auf 3:1. Zwar verkürzte Mustapha El Khanji in der 83. Minute noch einmal auf 3:2, doch erneut Amin Boulehris sorgte in der 90.+4 Minute mit seinem zweiten verwandelten Strafstoß für den 4:2-Endstand.

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