BFC Dynamo und Hertha BSC bedienen sich bei Luckenwalde

Der FSV Luckenwalde hat am heutigen Montagmittag mehrere Spieler verabschiedet. Mit dabei waren auch Levin Mattmüller und Mathis Bruns . Die beiden jungen Defensivspieler stammen aus dem Berliner Nachwuchs und kehren nun in die Hauptstadt zurück.

Mathis Bruns stammt ebenfalls aus dem Nachwuchs des 1. FC Union Berlin, stand in der Saison 2020/21 zwei Mal im Bundesliga-Spieltagskader der Köpenicker. Nach weniger erfolgreichen Leihen zu US Lecce aus Italien und den Stuttgarter Kickers wechselte der 21-Jährige im Februar 2024 nach Luckenwalde. Dort bestritt Bruns 40-Regionalliga-Partien. Der Luckenwalder Abschiedsmeldung zufolge wechselt der gebürtige Bielefelder nun zu Hertha BSC, soll dort in der U23 spielen und bleibt somit ebenfalls der Regionalliga Nordost erhalten.