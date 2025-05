BFC Dynamo und BFC Preussen verlängern mit Routiniers

Stephan Brehmer (r.) im Einsatz. – Foto: Sebastian Räppold

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

28.05. +++ Dadashov bleibt beim BFC Dynamo Der BFC Dynamo kann auch in der kommenden Saison auf Torjäger Rufat Dadashov bauen. Der 33-Jährige kam 2023 vom FC Schalke 04 zurück nach Hohenschönhausen, traf in den letzten beiden Saisons jeweils zweistellig und soll in Zukunft mit all seiner Erfahrung weiterhin bei der Entwicklung einer jungen Mannschaft helfen.

28.05. +++ BFC Preussen verlängert zwei Verträge Oberligist BFC Preussen hat kurz vor Saisonende mit zwei unumstrittenen Stammspielern verlängert. Kapitän Patrick Breitkreuz und Stephan Brehmer werden auch in der kommenden Saison für die Lankwitzer spielen. Noch ist unklar, ob weiter in der Oberliga oder gar in der Regionalliga. Am Wochenende steht das entscheidende Spiel um den Aufstieg gegen Mahlsdorf an.