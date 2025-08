BFC Dynamo startet holprig – Jens Redlich meldet sich

Gegen beide Teams kannst du verlieren: Erst die knappe 0:1-Niederlage zum Auftakt beim Halleschen FC, dann die unglückliche 2:3-Heimpleite gegen Rot-Weiß Erfurt. Am Ende stehen für den BFC Dynamo und Trainer Dennis Kutrieb null Punkte und sechs Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze. Am Samstag wartet das Berliner Derby beim BFC Preussen. Dessen Trainer Daniel Volbert und BFC-Hauptsponsor Jens Redlich (Inhaber einer Fitnesskette) kennen sich gut – ein Freundschaftsdienst aus Lankwitz ist dennoch nicht zu erwarten. Eine weitere Niederlage würde bereits für eine Mini-Krise sorgen. Redlich hat sich inzwischen via Social Media geäußert