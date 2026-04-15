BFC Dynamo siegt – RW Erfurt mit 1:1 gegen VSG Altglienicke

In der Regionalliga Nordost standen am heutigen Abend zwei hochemotionale Nachholspiele auf dem Programm. Es war ein Abend der knappen Entscheidungen und leidenschaftlichen Kämpfe.
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Im Berliner Stadtduell behielt Hertha BSC II die Oberhand gegen das Tabellenschlusslicht FC Hertha 03 Zehlendorf. Die Gastgeber starteten konzentriert und gingen bereits im ersten Durchgang in Führung, als Soufian Gouram in der 19. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. Die Gäste bewiesen jedoch Moral und kamen mit viel Schwung aus der Kabine. Belohnt wurden diese Bemühungen kurz nach dem Seitenwechsel: Nasuhi Noah Jones markierte in der 48. Minute per Foulelfmeter den Ausgleich zum 1:1.
In der Folge entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der beide Teams um den Sieg kämpften. Erst in der Schlussphase gelang es den Hausherren, die Partie endgültig auf ihre Seite zu ziehen. In der 72. Minute brachte Oliver Rölke die zweite Mannschaft von Hertha BSC mit dem Treffer zum 2:1 erneut in Führung. Derselbe Spieler sorgte schließlich in der 87. Minute mit seinem Tor zum 3:1-Endstand für die Entscheidung und ließ die Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn platzen.
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In einer intensiv geführten Begegnung sicherte sich der BFC Dynamo drei wertvolle Auswärtspunkte beim ZFC Meuselwitz. Die Berliner agierten in der Fremde konzentriert und belohnten sich bereits in der ersten Halbzeit für ihren couragierten Auftritt. Den entscheidenden Treffer der Partie zum 0:1 erzielte Joey Breitfeld in der 24. Minute. Trotz der leidenschaftlichen Bemühungen der Hausherren, in der verbleibenden Spielzeit den Ausgleich zu erzielen, verteidigten die Gäste den Vorsprung bis zum Abpfiff. In der 90. Minute sah der Meuselwitzer Florian Hansch die Rote Karte.
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Im Erfurter Steigerwaldstadion lieferten sich der FC Rot-Weiß Erfurt und die VSG Altglienicke einen harten Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die Hausherren wollten vor heimischer Kulisse unbedingt den Sieg einfahren, um den Druck auf die vor ihnen liegenden Teams zu erhöhen. Obed Chidindu Ugondu brachte Erfurt in der 33. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Berlin gaben sich jedoch zu keinem Zeitpunkt geschlagen und kämpften sich in der zweiten Halbzeit zurück in die Partie. In der 78. Minute markierte Elidon Qenaj schließlich den Treffer zum 1:1-Endstand.
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