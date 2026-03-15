BFC Dynamo siegt bei Lok Leipzig, Frankfurt und Zehlendorf top

Regionalliga Nordost der A-Junioren

1. FC Neubrandenburg 04 – BFC Preussen 3:1

In Neubrandenburg sahen die 30 Zuschauer eine konzentrierte Leistung der Hausherren. Bereits früh in der Partie gelang die Führung, als Ferdinand Lambert Labenz (12.) erfolgreich war. Mit diesem Vorsprung ging es auch in die Kabinen. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimelf den Druck und baute die Führung durch Misha Kurghinyan (47.) und Paco Raasch (54.) zügig aus. Die Gäste aus Berlin kamen in der Nachspielzeit lediglich noch zum Anschlusstreffer durch Ebrahim Karimi (90.+5). Damit blieben die drei Punkte verdientermaßen in Neubrandenburg.

FC Mecklenburg Schwerin – FC Förderkader Rene Schneider 1:1

In Schwerin entwickelte sich vor 35 Zuschauern ein sehr enges Duell, das vor allem von der defensiven Ordnung beider Mannschaften geprägt war. Lange Zeit fielen keine Tore, bis die Gäste in der Schlussphase der zweiten Halbzeit durch einen Treffer in der 72. Minute in Führung gingen. Die Schweriner zeigten jedoch eine engagierte Reaktion und drängten in den Schlussminuten auf den Ausgleich. Diese Bemühungen wurden belohnt, als Serag el Dino Omar (87.) kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit erfolgreich war und seiner Mannschaft so noch einen Punkt sicherte.

VFC Plauen – Berliner SC 2:1

Vor 69 Zuschauern in Plauen erwischten die Hausherren einen sehr dynamischen Start und verbuchten bereits in der 3. Minute den ersten Torerfolg. Der Berliner SC zeigte sich jedoch unbeeindruckt und fand nach einer Viertelstunde die passende Antwort durch Inem Bassey (15.). In der Folge blieb die Begegnung ausgeglichen, bis Plauen im zweiten Durchgang erneut erfolgreich war und in der 54. Minute die Führung wiederherstellte. In der verbleibenden Zeit verteidigte die Heimelf diesen Vorsprung mit viel Übersicht gegen die Bemühungen der Gäste.

FC Hertha 03 Zehlendorf – Tennis Borussia Berlin 6:1

In diesem Berliner Duell sahen die 52 Zuschauer eine ereignisreiche Partie. Zunächst gingen die Gäste von Tennis Borussia durch Esposito Ekene Uchendu (23.) in Führung, doch Zehlendorf reagierte postwendend. Fynn Hartl (25.) glich umgehend aus und drehte die Begegnung wenig später per Foulelfmeter durch Fynn Hartl (32.) komplett. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Hertha äußerst effektiv: Ali Al-Asadi (47.), Samet Ögüt (62.), Dylan McRae (82.) per Foulelfmeter und schließlich Nemanja Bugarski (90.) schraubten das Ergebnis deutlich in die Höhe.

1. FC Lok Leipzig – BFC Dynamo 0:4

Der BFC Dynamo präsentierte sich in Leipzig vor 64 Zuschauern in einer sehr entschlossenen Verfassung. Die Gäste stellten die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Sieg, als Sven Ho (3.) und Max Matthes Ramoth (11.) für eine schnelle Führung sorgten. Lokomotive Leipzig bemühte sich um Stabilität, musste aber kurz nach Wiederanpfiff den dritten Gegentreffer durch Dawid Kolacki (48.) hinnehmen. Den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung der Gäste setzte Levin Linsenbarth (80.), wodurch der deutliche Auswärtserfolg perfekt gemacht wurde.

1. FC Frankfurt – SFC Stern 1900 5:2

In Frankfurt sahen die 35 Zuschauer eine torreiche Begegnung, in der vor allem ein Akteur im Mittelpunkt stand. Maximilian Spann (33., 40.) sorgte mit zwei Treffern für eine komfortable Führung der Hausherren, ehe Amin Boulehris (45.) per Foulelfmeter für Stern 1900 verkürzte. Nach der Pause stellte erneut Maximilian Spann (55.) mit seinem dritten Tor den alten Abstand wieder her. Ole Händschke (65.) und Moritz Haase (88.) erhöhten weiter, bevor Sery Ezechias Aurel Zaba (89.) in der Schlussminute den Endstand markierte.

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

+++