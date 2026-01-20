BFC Dynamo schlägt Klosterfelde, Rudow bezwingt Lichtenrader BC

In Kalenderwoche vier wird weiter fleißig getestet. Diese Partien finden bis einschließlich Donnerstag statt:
SG Union 1919 Klosterfelde – BFC Dynamo | 2:4
Tore: 0:1 Amiro Amadou (17.), 0:2 Rufat Dadashov (24.), 1:2 Irfan Brando (44.), 1:3 Leander Fritzsche (58.), 2:3 Rayko Kühn (73.), 2:4 Max Matthes Ramoth (87.)
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 – FSV Spandauer Kickers II | 2:2
1. FC Novi Pazar 1895 e.V. – FC Internationale Berlin II | 2:2
Tore: 1:0 Ashraf Hafed Asad Abozriba (18.), 1:1 Jasper Büll (64.), 2:1 Emir Yildirim (88.), 2:2 Miguel Nunez-Von-Voigt (90.)
Frohnauer SC 1946 – 1.FC PV Nord | 2:0
Tore: 1:0 Charlie Werner (52.), 2:0 Philipp Walter (61.)
FC Hertha 03 Zehlendorf – TuS Makkabi Berlin
Anstoß: 19:00 Uhr
Tennis Borussia Berlin – VSG Altglienicke
Anstoß: 19:00 Uhr
Berlin Türkspor - Viktoria Berlin
Anstoß: 19:00 Uhr
SV Empor Berlin – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
Anstoß: 19:15 Uhr
FSV Spandauer Kickers – Berliner AK
Anstoß: 19:30 Uhr
TSG Einheit Bernau – Weißenseer FC
Anstoß: 19:30 Uhr
SC Staaken – Friedenauer TSC
Anstoß: 19:30 Uhr
SSC Südwest 1947 – FSV Hansa 07
Anstoß: 19:30 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970 II – SV Tasmania Berlin II
Anstoß: 19:30 Uhr
BFC Meteor 06 – Füchse Berlin | abgesagt
FV Wannsee – SC Siemensstadt
Anstoß: 20:00 Uhr
Blau Weiß 90 - BSV Dersim
Anstoß: 19:00 Uhr
Hertha BSC III – SC Minerva 1893 Berlin II
Anstoß: 19:00 Uhr
Berliner SV 92 – SC Charlottenburg
Anstoß: 19:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal – VSG Altglienicke II
Anstoß: 19:30 Uhr
SV Stern Britz 1889 – FC Liria 1985 Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr
VfB Concordia Britz 1916 – TSV Mariendorf 1897
Anstoß: 19:30 Uhr
FC Spandau 06 – FC Brandenburg 03
Anstoß: 19:30 Uhr
DJK Schwarz Weiß Neukölln – SV Lichtenberg 47 II
Anstoß: 19:30 Uhr
SFC Veritas 96 – SF Kladow
Anstoß: 19:30 Uhr
SFC Friedrichshain – SV Empor Berlin II
Anstoß: 19:30 Uhr
Wartenberger SV 1974 – TSV Lichtenberg II
Anstoß: 19:30 Uhr
FC Arminia Tegel – Wittenauer SC Concordia
Anstoß: 19:30 Uhr
Wartenberger SV 1974 II – BW Friedrichshain II
Anstoß: 19:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf – FV Preussen Eberswalde
Anstoß: 19:45 Uhr
SG Eichkamp-Rupenhorn - SF Kladow II
Anstoß: 20:00 Uhr
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net.
