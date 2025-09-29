BFC Dynamo mit 9:1-Kantersieg, 1. FC Lok Leipzig gewinnt mit 3:1

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

+++

Regionalliga Nordost der A-Junioren

FC Mecklenburg Schwerin – FC Hertha 03 Zehlendorf 1:4

Die Partie begann ausgeglichen, doch in der 31. Minute brachte Fabian Bunger die Gäste aus Zehlendorf mit 1:0 in Führung. Schwerin fand nach der Pause besser ins Spiel, und Mic Röpke sorgte in der 60. Minute für den Ausgleich. Doch dann schlug die Stunde von Ali Al-Asadi: Mit einem Dreierpack innerhalb von nur acht Minuten (73., 78., 81.) entschied er die Begegnung im Alleingang und führte Zehlendorf zu einem 4:1-Auswärtssieg.

Berliner SC – 1. FC Frankfurt 2:4

Der 1. FC Frankfurt erwischte einen Blitzstart. Finn-Luca Sperling traf bereits in der 7. Minute, ehe Moritz Haase per Foulelfmeter auf 2:0 stellte (15.). Zwar scheiterte Haase in der 42. Minute mit einem weiteren Strafstoß, doch Finn-Luca Sperling legte kurz vor der Pause mit dem 3:0 nach. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Kayode Famson (51.), ehe Xavier Puzio in der 71. Minute auf 4:1 stellte. In der 78. Minute sah Leon Rollnik die Rote Karte für Frankfurt, was den Gästen das Leben erschwerte. In der Nachspielzeit traf Soner-Niyazi Atik zum 2:4, doch am Auswärtserfolg der Frankfurter änderte das nichts.

1. FC Lokomotive Leipzig – SV Babelsberg 03 3:1

Vor 42 Zuschauern erwischte Babelsberg den besseren Start. Yilmaz Ardahan brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. Leipzig kämpfte sich jedoch zurück: Ksawier Stachyra erzielte in der 66. Minute den Ausgleich. Nur sechs Minuten später drehte Samim Bigi die Partie mit dem Treffer zum 2:1. In der Nachspielzeit machte Daniil Turchyn mit dem 3:1 endgültig alles klar.

BFC Dynamo – 1. FC Neubrandenburg 04 9:1

Ein wahres Torfestival lieferten die Berliner ab. Mark Dittner eröffnete den Torreigen bereits in der 5. Minute. Zwar gelang Misha Kurghinyan in der 22. Minute noch der Ausgleich, doch anschließend brach Dynamo über die Gäste herein. Innerhalb von vier Minuten stellten Levin Linsenbarth (23.) und Efe Hasan Bashew (26.) auf 3:1. Sven Ho erhöhte in der 36. Minute. Nach der Pause legte Bashew per Strafstoß nach (54.), ehe Sven Ho (57.), Henning Straub (71., 88.) und Louis Gnodtke (73.) die Tore zum 9:1-Endstand erzielten.

VFC Plauen – SFC Stern 1900 6:2

Die Gäste aus Berlin gingen in der 23. Minute durch Mohammed Alhasan in Führung. Doch Plauen schlug zurück und erzielte noch vor der Pause den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren los wie die Feuerwehr: Innerhalb von 18 Minuten fielen die Treffer zum 2:1 (48.), 3:1 (52.), 4:1 (59.) und 5:1 (63.). Salomba Kaba verkürzte für Stern 1900 in der 84. Minute, ehe Plauen in der Nachspielzeit mit dem 6:2 den Schlusspunkt setzte.

SC Borea Dresden – FC Förderkader Rene Schneider 2:0

Die Dresdner erwischten einen perfekten Start. Mattis Schulze brachte seine Farben per Foulelfmeter in der 12. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb Borea am Drücker, und erneut war es Mattis Schulze, der in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer den 2:0-Endstand besorgte.

BFC Preussen – Tennis Borussia Berlin 1:0

In einem hart umkämpften Spiel vor 60 Zuschauern fiel die Entscheidung spät. Nach 72 Minuten erzielte der BFC Preussen den einzigen Treffer des Tages und sicherte sich damit einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Tennis Borussia Berlin.

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

+++