BFC Dynamo holt vier weitere Neuzugänge

Der Umbruch des BFC Dynamo ist in vollem Gange. In den vergangenen Tagen und Wochen hat der Verein bereits zahlreiche Zugänge vermeldet, viele Spieler, darunter einige Stammkräfte aus der letzten Saison, haben bei anderen Vereinen unterschrieben. Nun hat der Berliner Regionalligist vier weitere Neuzugänge vorgestellt.

Tobias Gunte kennt die Regionalliga Nordost bestens. Der 28-Jährige spielt - mit einem Jahr Unterbrechung - seit 2016 in der vierthöchsten Liga Deutschlands. Beim FC Viktoria Berlin schaffte der Innenverteidiger den Sprung aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft, stieg 2021 mit den Lichterfeldern in die 3. Liga auf und war auch dort Stammkraft. Nach dem Abstieg und einer weiteren Regionalliga-Saison wechselte er 2023 zur VSG Altglienicke, absolvierte dort in zwei Jahren 52 Spiele. Nun soll er dem BFC mit all seiner Erfahrung helfen und die jungen Talente als Führungsspieler unterstützen.