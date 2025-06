BFC Dynamo holt Trainer vom FC Viktoria Berlin

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

02.06. +++ BFC holt Co-Trainer

Der BFC Dynamo hat die Stelle des Co-Trainers neu besetzt. In der kommenden Saison wird Sven Körner an der Seite von Dennis Kutrieb stehen. Der 43-Jährige hatte zuletzt den FC Viktoria Berlin angeleitet, stieg mit dem Team aber in die Oberliga ab. Zudem betreute er Berlin City FC als Trainer, gewann vor einer Woche die Icon League.