BFC Dynamo holt Talent aus Österreichs Bundesliga

Der BFC Dynamo ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat einen jungen Außenverteidiger aus der österreichischen Bundesliga verpflichtet.

In neun Tagen startet der BFC Dynamo in die Restrunde der laufenden Regionalliga-Saison. Zuvor nutzt der Verein die kurze Winterpause, um auf und neben dem Platz zu arbeiten. Während Trainer Sven Körner seine Mannschaft auf das Spiel gegen den BFC Preussen vorbereitet, wurde Geschäftsführer Sport Enis Alushi auf dem Transfermarkt aktiv.

Mit Kevin Lebersorger haben die Berliner einen jungen, talentierten Außenverteidiger aus Österreich verpflichtet. Der 20-Jährige kommt auf Leihbasis vom Bundesligisten Linzer ASK. Dorthin wechselte der unter anderem bei Red Bull Salzburg ausgebildete Lebersorger im Sommer 2024. Zuvor spielte er bereits in Deutschland, lief für die U19 des VfL Wolfsburg auf. Sein Trainer war damals Daniel Bauer, der die Wölfe nun in der Bundesliga coacht. Beim LASK debütierte der ehemalige österreichische Junioren-Nationalspieler gleich am ersten Spieltag gegen Hartberg in der Bundesliga, musste sich anschließend jedoch hinten anstellen.