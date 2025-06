BFC Dynamo holt sechs Neue und verliert Talent an Borussia Dortmund

Can Karatas

Ordentlich was los beim BFC Dynamo. Sechs Neuzugängen steht ein herber Verlust gegenüber.

Nun hat der Verein innerhalb weniger Tage gleich sechs weitere Neuverpflichtungen vorgestellt. Noch frisch ist die Unterschrift von Can Karatas . Der 24-jährige Flügelspieler kommt vom Meister der Regionalliga Südwest, der TSG Hoffenheim II. Ausgebildet wurde er unter anderem auch beim FC Bayern München. Kurz nach ursprünglicher Veröffentlichung des Textes - da waren es noch fünf Neuzugänge - wurde mit Tim Windsheimer ein weiterer neuer Spieler vorgestellt. Der 19-jährige Defensivakteur kommt aus der U19 des 1. FC Heidenheim.

Der BFC Dynamo nutzt die Sommerpause, um ordentlich am Kader zu basteln. Geschäftsführer Enis Alushi hat mit Sven Körner einen Nachfolger für den abgewanderten Co-Trainer Nils Weiler gefunden, zudem wurden mit Levin Mattmüller (Luckenwalde), Brandon Happie Monthe (Hallbergmoos) und Jamal Rogero (Rathenow) bereits drei Neuzugänge vorgestellt.

Aus der NOFV Oberliga hat der BFC gleich zwei Spieler für sich gewinnen können. Antoni Wrebiakowski wechselt vom FC Hansa Rostock nach Berlin. An der Ostseeküste kam der 19-jährige Mittelstürmer 13 Mal für die zweite Mannschaft in der NOFV Oberliga Nord zum Einsatz. Americo Neves wechselt vom VfL Halle aus der NOFV Oberliga Süd ins Sportforum. Der 21-jährige Portugiese sammelte in 27 Oberliga-Spielen neun Scorerpunkte - und das als Linksverteidiger.

Leander Fritzsche und Valdemar Sadrifar wechseln im Doppelpack vom 1. FC Phönix Lübeck zum BFC. Fritzsche ist 24 Jahre alt, arbeitete sich aus der Verbandsliga (Malchower SV) über die Oberliga (Rostocker FC) in die Regionalliga hoch und bewies bei all seinen Stationen seine Torgefahr. Sadrifar ist ebenfalls 24 Jahre alt und spielte mit Fritzsche schon beim Rostocker FC zusammen. Der Däne sammelte zudem bereits Erstligaerfahrung in seiner Heimat.