BFC Dynamo holt Ex-Bayern-Talent aus der Landesliga

Er erlernte das Fußballspielen auf höchstem Niveau. Jahrelang wurde Brandon Happi Monthe im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München ausgebildet, spielte unter anderem unter der Leitung von Weltmeister Miroslav Klose in der U17 der Münchener. Nach seiner Zeit in der Jugend, die er beim FC Ingolstadt beendete, trat der 22-Jährige zunächst kürzer, fokussierte sich auf sein Studium.

Deshalb kickte er in den vergangenen drei Jahren beim bayerischen Landesligisten VfB Hallbergmoos-Goldach. Nun will der großgewachsene Innenverteidiger sportlich neu angreifen und präsentierte sich dafür zuletzt im Training des BFC Dynamo. Dort hinterließ er einen guten Eindruck. Der Lohn: Der Berliner Regionalligist stattet Happi Monthe mit einem Vertrag aus. Am Dienstag stellt ihn der BFC als dritten Neuzugang für die neue Saison vor. Zuvor wurden bereits Levin Mattmüller vom FSV Luckenwalde und Torjäger Jamal Rogero von Optik Rathenow verpflichtet.