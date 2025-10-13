BFC Dynamo glänzt mit 6:2 – Zehlendorf und Preussen im Torrausch

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

+++

Regionalliga Nordost der A-Junioren

FC Mecklenburg Schwerin – SFC Stern 1900 3:1

Der FC Mecklenburg Schwerin legte einen perfekten Start hin: Schon in der 4. Minute brachte ein Eigentor von Aran Hosseini Nassab die Gastgeber in Führung. Serag el Dino Omar erhöhte in der 23. Minute auf 2:0, ehe Lenn Ole Takacs kurz nach der Pause (49.) zum 3:0 traf und die Partie vorzeitig entschied. Zwar gelang Luan Midzaiti in der 79. Minute noch der Ehrentreffer für die Gäste aus Berlin, doch am 3:1-Heimsieg für Schwerin änderte das nichts.

VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin 3:1

In einem intensiven Spiel ging der VFC Plauen in der 19. Minute verdient in Führung. Noch vor der Pause glich Neset Bicakci in der Nachspielzeit (45.+3) für Tennis Borussia Berlin aus. Die Partie blieb bis kurz vor Schluss offen, ehe Plauen in der 88. Minute erneut zuschlug und kurz darauf (90.+1) den 3:1-Endstand herstellte. Ein starker Schlussspurt sicherte den Vogtländern die drei Punkte.

FC Hertha 03 Zehlendorf – FC Förderkader Rene Schneider 6:2

Hertha Zehlendorf legte los wie die Feuerwehr: Ali Al-Asadi traf in der 2., 6. und 13. Minute dreimal in Folge und brachte sein Team früh mit 3:0 in Führung. Zwar kam der FC Förderkader durch zwei Treffer (24., 57.) noch einmal heran, doch die Gastgeber blieben eiskalt. Byran Luca Mouassom Ngayap (76.), Kassem Al Hajj (82.) und Jayden Joel Fofie (90.+3) sorgten für den klaren 6:2-Endstand. Zehlendorf zeigte sich offensiv stark und ließ dem Gegner am Ende keine Chance.

BFC Dynamo – 1. FC Lokomotive Leipzig 6:2

Ein wahres Torfestival bot der BFC Dynamo gegen den 1. FC Lok Leipzig. Nach dem frühen Rückstand durch Samim Bigi (7.) drehte der BFC das Spiel: Zunächst traf Hannes Schneider per Eigentor (29.), dann legte Levin Linsenbarth in der 40. Minute nach. Ein weiteres Eigentor (66.) brachte das 3:1, ehe Daniil Turchyn (76.) für Lok verkürzte. Doch der BFC antwortete sofort: Linsenbarth traf in der 77. und 81. Minute doppelt, bevor Luke-Matteo Sieber (86.) den 6:2-Endstand markierte. Eine eindrucksvolle Offensivleistung der Berliner.

BFC Preussen – 1. FC Neubrandenburg 04 5:2

Der BFC Preussen erwischte einen Traumstart und führte bereits nach einer Minute mit 1:0. Nach dem 2:0 (28.) verkürzte Justin Lange in der 35. Minute für Neubrandenburg, doch die Gastgeber stellten noch vor der Pause (45.+1) den alten Abstand wieder her. Emil Zühlke brachte die Gäste in der 55. Minute noch einmal heran, doch der BFC Preussen antwortete mit Treffern in der 64. und 73. Minute und sicherte sich mit einem 5:2-Sieg die volle Punkteausbeute. Ein unterhaltsames Spiel mit klarer Dominanz der Berliner in den entscheidenden Momenten.

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

+++