BFC Dynamo gewinnt den Berliner Landespokal

Am Samstag stand das große Finale im Berliner Landespokal an. Es ging neben dem Titel auch um die Teilnahme am DFB-Pokal.

Die Favoritenrolle war klar verteilt, da machten beide Trainer im Vorfeld auch keinen Hehl draus. Vor 8400 Zuschauern starteten beide Teams intensiv ins Spiel, Zweikämpfe prägten die Anfangsminuten. Nach einem Kopfball von Mahlsdorfs Köster, der am Tor vorbeiflog, war es Crosthwaite, der den BFC Dynamo in Führung brachte. Knezevic bediente den 22-Jährigen auf der rechten Seite. Dessen Schuss schlug lehrbuchartig im langen Eck ein. Mahlsdorf ließ sich vom Gegentor wenig beeindrucken, erspielte sich weitere Chancen. Zunächst vergab Stettin per Kopf (25.), dann Rode aus der Distanz (29.). Und so ging es mit einem 0:1 für den Regionalligisten in die Pause.

Im zweiten Durchgang begannen beide Teams zunächst personell unverändert, doch sportlich war der BFC nun besser. Zu allem Übel holte sich Mahlsdorfs Kanther in der 63. Minute auch noch die gelb-rote Karte ab. Zu zehnt gelang es dem Außenseiter nun kaum noch, vor das Tor des Gegners zu kommen. Doch auch der BFC hatte lang wenig Möglichkeiten. Dann aber kamen die Hohenschönhausener. Eine Viertelstunde vor Spielende hielt Büchel einen Freistoß des eingewechselten Wüstenhagen, drei Minuten später aber musste er hinter sich greifen. Er hielt zwar zunächst im 1 vs. 1 gegen Grözinger, doch der Abpraller landete bei Lankford, der auf 0:2 erhöhte. Dadashov vergab anschließend noch eine gute Gelegenheit, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben und so blieb es beim 0:2, mit dem sich der BFC nicht nur den Titel im Berliner Landespokal sondern auch die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison sicherte. Ein versöhnlicher Abschluss für eine Saison, in der man mit den Leistungen in der Regionalliga Nordost ganz und gar nicht zufrieden sein konnte (Platz 8).