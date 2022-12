BFC Dynamo gelingt Sensation: Hertha BSC zwischen Köln und Pokal-Aus Die U19 wirft Hertha BSC aus dem Wettbewerb

Doch im Gegensatz zur vergangenen Saison besteht noch die Möglichkeit auf das Double. Im DFB Pokal ist der Vorjahresmeister noch vertreten. Nach dem 3:1 Sieg gegen den 1.FC Nürnberg wartet hier am 01.04. das Gastspiel beim 1.FC Köln. Es ist bereits das Halbfinale, der Pokal ist bereits zum Greifen nah. Im Parallelspiel trifft der FC Schalke 04 auf den FSV Mainz 05.

Der Bundesliga-Spitzenreiter Hertha BSC ist im Nike Youth Cup krachend gescheitert. Bei der U19 vom BFC Dynamo unterlag die Mannschaft am Ende mit 1:4. Während der Gastgeber der Coup feierte, könnte man sich bei den Blau-Weißen an die vergangene Saison erinnern. Auch hier platzte kurz vor Weihnachten, damals beim BFC Preussen, der erste Titeltraum der Saison.

In der Liga thront Hertha BSC weiterhin an der Tabellenspitze. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf die SG Dynamo Dresden. Am 05.02. eröffnen die jungen Kicker die weiteren Spiele beim SV Werder Bremen.