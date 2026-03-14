Bezirkstag: Weichenstellung in der Oberpfalz

In Regenburg stellt sich Thomas Graml (54) aus Raigering bei Amberg, der bereits seit Oktober 2017 an der Spitze des Bezirks steht, erneut zur Wiederwahl als Vorsitzender. Ebenso kandidieren auch Heinz Zach (69, Pettendorf) als Bezirks-Jugendleiter und Kerstin Costa (41, Traitsching) als Vorsitzende des Bezirks-Frauen- und Mädchenausschusses für eine weitere Legislaturperiode. Für die Position des Bezirks-Spielleiters stellt sich Robert Rappl aus Painten zur Wahl. Der 52-Jährige will die Nachfolge von Christian Wolfram antreten. Noah Parusel (20, Weiden i.d. Opf.) kandidiert derweil – als Nachfolger von Philipp Engl – als U30-Vertreter im Bezirks-Ausschuss. Zudem sollen die Delegierten Markus Weigert (45, Wenzenbach) als alten und neuen Bezirks-Schiedsrichterobmann bestätigen. Dieter Schmid (51, Lappersdorf) wird im Nachgang des Bezirkstags dem BFV-Präsidium erneut als Bezirks-Sportgerichtsvorsitzender zur Berufung vorgeschlagen werden – ebenso wie ein noch zu benennender neuer Bezirks-Ehrenamtskoordinator oder eine -Ehrenamtskoordinatorin.

Ein Spiel Sperre nach Gelb-Roter Karte in der Herren-Bezirksliga und Frauen-Bezirksoberliga: Aktuell zieht eine Gelb-Rote Karte unterhalb der Regionalliga Bayern keine automatische Sperre nach sich. Soll der BFV in den Herren-Bezirksligen und Frauen-Bezirksoberligen ein Spiel Sperre nach einer Gelb-Roten Karte einführen?

Ein Spiel Sperre nach jeder 5. Gelben Karte in den Herren-Bezirksligen und Frauen-Bezirksoberligen: Aktuell gibt es nach der 5. Gelben Karte unterhalb der Regionalliga Bayern keine automatische Sperre. Soll der BFV in den Herren-Bezirksligen und Frauen-Bezirksoberligen ein Spiel Sperre nach jeder 5. Gelben Karte einführen?



Wie schon bei den Kreistagen holt der BFV auch jetzt bei den Bezirkstagen Stimmungsbilder zu möglichen Änderungen im Spielbetrieb von den Delegierten ein:

Die Meinungsbilder haben ausdrücklich keine bindende Wirkung, können aber zum Verbandstag eingebracht und dort entschieden werden. Den Abschluss des BFV-Wahljahres bildet der 27. Ordentliche Verbandstag am 8. und 9. Mai 2026 im niederbayerischen Bad Gögging.