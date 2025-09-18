Bezirkssportanlagen bekommen EURO 2024-Bänke

Fünf Spiele der UEFA EURO 2024 wurden in Düsseldorf ausgetragen; in den Fan Zones fieberten rund 300.000 Besucher mit. Ein Teil von „Everbody’s Heimspiel" wird nun stadtweit in 17 Bezirkssportanlagen in Form von EURO 2024-Bänken weiterhin an die Europameisterschaft in Düsseldorf erinnern. Das Besondere an diesen Bänken ist, dass diese aus originalen EURO 2024-Materialien bestehen, die dafür upgecycelt wurden.

In einem speziellen Verfahren des Partners Vive Texcellence wurden unter anderem 450 Fahnen und Banner, Bauzaunverkleidungen sowie zahlreiche weitere Elemente verarbeitet, die zur Folierung von U-Bahn-Aufgängen und den Fan Zones genutzt wurden. Diese trugen während der EURO im Rahmen des sogenannten „City Dressing"-Programms zum optischen Erscheinungsbild der Stadt bei. Im Material-Mix landeten aber auch Fahnen und Großbanner, die UEFA-Choreograph Waldek Szymkowiak zu den jeweiligen Eröffnungszeremonien der fünf in Düsseldorf ausgetragenen Partien nutzte.

Die Materialien, die nicht weiterverwendet werden konnten, wurden recycelt. Ein Teil der Plastikabfälle wurde in Granulat umgewandelt, um daraus 3D-Objekte zu drucken. Ein sehr kleiner Teil wurde für die Medaillenverpackung der Rhein-Ruhr-Spiele verwendet.