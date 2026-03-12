Bezirkssportanlage in Rheindahlen wird modernisiert

Multifunktionalität ist das Motto der neuen Rheindahlener Sportanlage, mit dem Entwurf dazu ist das Landschaftsarchitekturbüro Seeger betraut. „Wir wollen allen Sporttreibenden etwas anbieten, denn es gibt so gut wie keinen Breitensport“, erklärt Architekt Norbert Seeger. Vor allem der westliche Teil der Anlage zwischen Naturrasenplatz und Vereinsheim des SC Rheindahlen soll den Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteils zugutekommen. Zwischen dem Parkplatz der Anlage an der Mennrather Straße und dem Vereinsheim an der Westseite des Sportplatzes soll eine schon bestehende, aber schlecht erhaltene Asphaltfläche saniert werden und künftig als weiterer Stellplatz sowie als Veranstaltungsfläche dienen.
Daran anschließend soll laut Planung in einem weiteren Asphaltbereich zwischen Vereinsheim und Sportplatz ein Grünbereich mit Spielplatz, Sandbelag und Sitzgelegenheiten entstehen. In diesem Bereich sind zudem eine Terrasse für Veranstaltungen, eine Boule-Fläche und ein Bolzplatz für die Bambini-Kicker vorgesehen. Zwei sogenannte Calisthenics-Bereiche fürs Training mit dem Eigengewicht entstehen in den Nordwest- und Südwest-Ecken des Sportplatzes.
Am Südrand der Anlage wird eine Kugelstoßanlage und in der Kurve zwischen Fußballtor und Laufbahn außerdem eine 3x3-Basketballanlage errichtet werden. Der Clou dabei: Die Anlage bekommt eine Beleuchtung, die auf Knopfdruck für eine gewisse Zeit angeschaltet werden kann. Dazu wird es eine Tribünenanlage mit Sonnensegel-Überdachung geben.
Auf der Gegenseite an der Nordkurve entsteht die wohl wichtigste Neuerung mit dem Leichtathletik-Bereich, in dem Anlagen für Hochsprung, Weitsprung und Speerwurf geschaffen werden sollen. Auch wird die veraltete Laufbahn modernisiert: Eine neue Kunststoff-Laufstrecke mit vier Bahnen wird gebaut, drumherum soll künftig eine 500 Meter lange Finnenbahn verlaufen. Auf dieser mit Rindenmulch verfüllten Strecke können Läufer besonders gelenkschonend unterwegs sein. Auch hier soll es eine Beleuchtung auf Knopfdruck geben.
Die Fußwege auf der Bezirkssportanlage sollen außerdem saniert werden, auch eine Toilettenmöglichkeit soll für alle Nutzer geschaffen werden.
Sportanlage wird barrierefrei
In der Bezirksvertretung West war der Umbau der Anlage ebenfalls bereits Thema. Jürgen Huppertz vom Fachbereich Schule und Sport bei der Stadt, betonte, dass gemäß dem Sportentwicklungsplan für Sportanlagen in Mönchengladbach, der noch bis 2027 läuft, in jedem Stadtbezirk eine Anlage für die Leichtathletik ertüchtigt werden soll. „Mit dem TV Rheindahlen und den Sportlern vom Gymnasium Rheindahlen haben wir viele Gruppen, die dort trainieren. Wir wollen Ihnen eine bessere Trainingsmöglichkeit bieten“, sagte Huppertz.
In der Bezirksvertretung wurde auch die Barrierefreiheit der neuen Anlagen diskutiert: Die Calisthenics-Anlagen sollen auch für Menschen im Rollstuhl geeignet sein. Das ging der Politik nicht weit genug: „Wurde die LVR-Körperbehindertenschule auch einbezogen?“, fragte Claudia Rocholl (SPD, stellvertretende Bezirksbürgermeisterin West). Nein, so die Antwort von der Stadt, aber man habe die Planungen mit der Inklusionsstelle besprochen.
Großer Kostenaufwand auch für die Stadt
Bisher ist das Projekt lediglich im Planungszustand, einen Baubeginn gibt es noch nicht. Die erwarteten Kosten: „Mit Planung und Bau sind wir bei etwa 2,4 Millionen Euro brutto. Die Anlage wird zukunfts- und förderfähig“, betonte Huppertz im Sportausschuss. 55 Prozent der Kosten müsse die Stadt als Eigenanteil aufbringen, 45 Prozent sollen über Fördergelder kommen. Denn: „Das Projekt soll im Bundesprogramm ‚Sanierung kommunaler Sportstätten‘ beworben werden“, erklärte Huppertz. Die Bauphase soll voraussichtlich neun bis zehn Monate dauern.