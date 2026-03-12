Bezirkssportanlage in Rheindahlen wird modernisiert

Multifunktionalität ist das Motto der neuen Rheindahlener Sportanlage, mit dem Entwurf dazu ist das Landschaftsarchitekturbüro Seeger betraut. „Wir wollen allen Sporttreibenden etwas anbieten, denn es gibt so gut wie keinen Breitensport“, erklärt Architekt Norbert Seeger. Vor allem der westliche Teil der Anlage zwischen Naturrasenplatz und Vereinsheim des SC Rheindahlen soll den Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteils zugutekommen. Zwischen dem Parkplatz der Anlage an der Mennrather Straße und dem Vereinsheim an der Westseite des Sportplatzes soll eine schon bestehende, aber schlecht erhaltene Asphaltfläche saniert werden und künftig als weiterer Stellplatz sowie als Veranstaltungsfläche dienen.

Daran anschließend soll laut Planung in einem weiteren Asphaltbereich zwischen Vereinsheim und Sportplatz ein Grünbereich mit Spielplatz, Sandbelag und Sitzgelegenheiten entstehen. In diesem Bereich sind zudem eine Terrasse für Veranstaltungen, eine Boule-Fläche und ein Bolzplatz für die Bambini-Kicker vorgesehen. Zwei sogenannte Calisthenics-Bereiche fürs Training mit dem Eigengewicht entstehen in den Nordwest- und Südwest-Ecken des Sportplatzes.

Am Südrand der Anlage wird eine Kugelstoßanlage und in der Kurve zwischen Fußballtor und Laufbahn außerdem eine 3x3-Basketballanlage errichtet werden. Der Clou dabei: Die Anlage bekommt eine Beleuchtung, die auf Knopfdruck für eine gewisse Zeit angeschaltet werden kann. Dazu wird es eine Tribünenanlage mit Sonnensegel-Überdachung geben. Auf der Gegenseite an der Nordkurve entsteht die wohl wichtigste Neuerung mit dem Leichtathletik-Bereich, in dem Anlagen für Hochsprung, Weitsprung und Speerwurf geschaffen werden sollen. Auch wird die veraltete Laufbahn modernisiert: Eine neue Kunststoff-Laufstrecke mit vier Bahnen wird gebaut, drumherum soll künftig eine 500 Meter lange Finnenbahn verlaufen. Auf dieser mit Rindenmulch verfüllten Strecke können Läufer besonders gelenkschonend unterwegs sein. Auch hier soll es eine Beleuchtung auf Knopfdruck geben.