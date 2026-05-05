Bezirkspokalsieger 2026

In Schwendi kam es vor einer Rekordkulisse von über 1000 Zuschauern zum Duell zweier Teams aus der Regionenliga 6, doch das Spiel war fast schon entschieden, bevor es richtig begonnen hatte. Die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz überrollte Mietingen in einer furiosen Anfangsviertelstunde. Bereits in der 2. Minute verwandelte Eva Pfau einen Foulelfmeter zur frühen Führung. Nach schön getretenem Freistoß von Melissa Eßlinger and die Latte, staubte Isabelle Gschwind aus kurzer Distanz zum 2:0 ab (10.). Wenige Minuten später war es wieder Melissa Eßlinger (13.), die zum Freistoß aus bester Position antrat und diesmal versenkte sie ihn sehenswert direkt im Kasten. Nach zwei starken Paraden musste Torhüterin Angela Pimenidis verletzt ausgewechselt werden und Ersatztorhüterin Lena Schachtner trat zwischen die Pfosten. Mietingen bewies jedoch Moral und kämpfte sich in der Schlussphase zurück. Svenja Petersohn verkürzte in der 78. Minute, und in der Nachspielzeit (90.+3) fiel sogar noch der Anschlusstreffer zum 3:2 durch ein Eigentor. Am Ende rettete unsere SGM Kirchberg den Vorsprung jedoch über die Zeit und bejubelt nun zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Gewinn des Bezirkspokals. Glückwunsch Mädels!!!