Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bezirkspokalfinale findet erneut in Elzach statt
Das Endspiel findet am Donnerstag, 14. Mai 2026 statt.
in der Sitzung des Fußballbezirks-Ausschusses Freiburg wurde am Dienstagabend der Endspielort für das Jahr 2026 festgelegt.
Unter mehreren Bewerbern die ihr Interesse bekundet hatten, wurde mit Mehrheit für die SF Elzach gestimmt. Damit kommen die Elztäler, die schon 2025 den Finaltag ausgerichtet hatten, erneut in den Genuss diesese sportliche Großveranstaltung auszurichten. Ein Blick auf die Mannschaften im Halbfinale zeigt, dass wieder mit einer großen Zuschauerzahl auch in diesem Jahr zu rechnen ist. Das Endspiel findet am Donnerstag, 14. Mai 2026 statt.