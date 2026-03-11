Bezirkspokalfinale findet erneut in Elzach statt

– Foto: Achim Keller

Unter mehreren Bewerbern die ihr Interesse bekundet hatten, wurde mit Mehrheit für die SF Elzach gestimmt. Damit kommen die Elztäler, die schon 2025 den Finaltag ausgerichtet hatten, erneut in den Genuss diesese sportliche Großveranstaltung auszurichten. Ein Blick auf die Mannschaften im Halbfinale zeigt, dass wieder mit einer großen Zuschauerzahl auch in diesem Jahr zu rechnen ist. Das Endspiel findet am Donnerstag, 14. Mai 2026 statt.