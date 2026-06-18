Bezirkspokale in Württemberg: Das sind alle Pokalsieger

Die Bezirkspokal-Wettbewerbe der 12 Bezirke in Württemberg sind beendet. FuPa gibt euch den großen Überblick auf alle Wettbewerbe in Württemberg. Mit einem Klick auf den Pokal gelangt ihr zu den aktuellen Spielen.
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Pokalsieger: SG Sonnenhof Großaspach
Pokalsieger: VfB Stuttgart II >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: SV Degerschlacht >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: TSV Sondelfingen II
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Pokalsieger: SGM Unterzeil/Seibranz >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: FC Scheidegg
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Pokalsieger: SG Oberdischingen/Ersingen >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: VfL Ulm/Neu-Ulm >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: SV Salamander Kornwestheim >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: SV Horrheim >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: FSV Friedrichshaller SV >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: TSV Neuenstein II >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: SV Ebersbach/Fils >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: SGM Aufhausen/Nellingen >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: Sportfreunde Gechingen >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: TSG Wittershausen >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: SG Aepfingen / Baltringen >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: SG Bettringen >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: TSV Ruppertshofen>>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: SV Allmersbach >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: SV Winnenden >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: SV Dotternhausen >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: Spvgg Aldingen >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: TSV Weilimdorf II >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: VfB Obertürkheim >>> Hier geht es zum Bericht.
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