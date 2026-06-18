Bezirkspokale in Württemberg: Das sind alle Pokalsieger

von Timo Babic · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Jens Körner

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Die Bezirkspokal-Wettbewerbe der 12 Bezirke in Württemberg sind beendet. FuPa gibt euch den großen Überblick auf alle Wettbewerbe in Württemberg. Mit einem Klick auf den Pokal gelangt ihr zu den aktuellen Spielen.

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Verbanspokal

WFV-Pokal der Herren

Pokalsieger: SG Sonnenhof Großaspach

WFV-Pokal der Frauen

Pokalsieger: VfB Stuttgart II >>> Hier geht es zum Bericht.

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Bezirk Alb

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Degerschlacht >>> Hier geht es zum Bericht.

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Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSV Sondelfingen II

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Bezirk Bodensee

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SGM Unterzeil/Seibranz >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: FC Scheidegg

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Bezirk Donau/Iller

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SG Oberdischingen/Ersingen >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: VfL Ulm/Neu-Ulm >>> Hier geht es zum Bericht.

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Bezirk Enz/Murr

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Salamander Kornwestheim >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Horrheim >>> Hier geht es zum Bericht.

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Bezirk Franken

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: FSV Friedrichshaller SV >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSV Neuenstein II >>> Hier geht es zum Bericht.

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Bezirk Neckar/Fils

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Ebersbach/Fils >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: SGM Aufhausen/Nellingen >>> Hier geht es zum Bericht.

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Bezirk Nordschwarzwald

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: Sportfreunde Gechingen >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSG Wittershausen >>> Hier geht es zum Bericht.

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Bezirk Oberschwaben

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SG Aepfingen / Baltringen >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz >>> Hier geht es zum Bericht.

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Bezirk Ostwürttemberg

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SG Bettringen >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSV Ruppertshofen>>> Hier geht es zum Bericht.

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Bezirk Rems/Murr/Hall

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Allmersbach >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Winnenden >>> Hier geht es zum Bericht.

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Bezirk Schwarzwald/Zollern

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Dotternhausen >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: Spvgg Aldingen >>> Hier geht es zum Bericht.

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Bezirk Stuttgart/Böblingen

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSV Weilimdorf II >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: VfB Obertürkheim >>> Hier geht es zum Bericht.

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