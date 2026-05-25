Bezirkspokale in Württemberg: Das sind alle aktuellen Runden

von Timo Babic · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

von Timo Babic · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

+ 89 weitere

+ 89 weitere

Die Bezirkspokal-Wettbewerbe der 12 Bezirke in Württemberg startet. FuPa gibt euch den großen Überblick auf alle Wettbewerbe in Württemberg. Mit einem Klick auf den Pokal gelangt ihr zu den aktuellen Spielen.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Verbanspokal

WFV-Pokal der Herren

Finale

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SG Sonnenhof Großaspach 1:4

WFV-Pokal der Frauen

Pokalsieger: VfB Stuttgart II >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Alb

Herren-Bezirkspokal

Finale

Sa., 23.05.26 16:30 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV Degerschlacht 0:1

---

Frauen-Bezirkspokal

Finale

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen II - SG Oberndorf/Poltringen

---

Bezirk Bodensee

Herren-Bezirkspokal

Finale

Do., 04.06.26 17:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - TSG Ailingen

Frauen-Bezirkspokal

Finale

Do., 14.05.26 17:00 Uhr FC Scheidegg - SV Immenried 2:1

---

Bezirk Donau/Iller

Herren-Bezirkspokal

Finale

Do., 28.05.26 18:30 Uhr SG Oberdischingen/Ersingen - FC Neenstetten

Frauen-Bezirkspokal

Finale

Do., 21.05.26 18:30 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - FC Blautal 2001 2:1 >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Enz/Murr

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Salamander Kornwestheim >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Horrheim >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Franken

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: FSV Friedrichshaller SV >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSV Neuenstein II >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Neckar/Fils

Herren-Bezirkspokal

Finale

Do., 04.06.26 16:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - VfL Kirchheim/Teck

Frauen-Bezirkspokal

Halbfinale

Do., 14.05.26 11:00 Uhr 1. FC Donzdorf II - SGM Aufhausen/Nellingen 0:6

Do., 14.05.26 13:00 Uhr TSV Baltmannsweiler - 1. Göppinger SV 2:3

---

Bezirk Nordschwarzwald

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: Sportfreunde Gechingen >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSG Wittershausen >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Oberschwaben

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SG Aepfingen / Baltringen >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Ostwürttemberg

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SG Bettringen >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSV Ruppertshofen>>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Rems/Murr/Hall

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Allmersbach >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Winnenden >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Schwarzwald/Zollern

Herren-Bezirkspokal

Finale

Do., 04.06.26 16:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SV Dotternhausen

Frauen-Bezirkspokal

Finale

Do., 04.06.26 13:00 Uhr Spvgg Aldingen - SV Bärenthal

---

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSV Weilimdorf II >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: VfB Obertürkheim >>> Hier geht es zum Bericht.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________