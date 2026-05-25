 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bezirkspokale in Württemberg: Das sind alle aktuellen Runden

Übersicht auf die Wettbewerbe der Frauen und Herren in den 12 Bezirken.

von Timo Babic · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Körner

Verlinkte Inhalte

BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Die Bezirkspokal-Wettbewerbe der 12 Bezirke in Württemberg startet. FuPa gibt euch den großen Überblick auf alle Wettbewerbe in Württemberg. Mit einem Klick auf den Pokal gelangt ihr zu den aktuellen Spielen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Verbanspokal

WFV-Pokal der Herren

Finale
Sa., 23.05.26 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SG Sonnenhof Großaspach 1:4

WFV-Pokal der Frauen

Pokalsieger: VfB Stuttgart II >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Alb

Herren-Bezirkspokal

Finale
Sa., 23.05.26 16:30 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV Degerschlacht 0:1

---

Frauen-Bezirkspokal

Finale
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen II - SG Oberndorf/Poltringen

---

Bezirk Bodensee

Herren-Bezirkspokal

Finale
Do., 04.06.26 17:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - TSG Ailingen

Frauen-Bezirkspokal

Finale
Do., 14.05.26 17:00 Uhr FC Scheidegg - SV Immenried 2:1

---

Bezirk Donau/Iller

Herren-Bezirkspokal

Finale
Do., 28.05.26 18:30 Uhr SG Oberdischingen/Ersingen - FC Neenstetten

Frauen-Bezirkspokal

Finale
Do., 21.05.26 18:30 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - FC Blautal 2001 2:1 >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Enz/Murr

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Salamander Kornwestheim >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Horrheim >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Franken

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: FSV Friedrichshaller SV >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSV Neuenstein II >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Neckar/Fils

Herren-Bezirkspokal

Finale
Do., 04.06.26 16:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - VfL Kirchheim/Teck

Frauen-Bezirkspokal

Halbfinale
Do., 14.05.26 11:00 Uhr 1. FC Donzdorf II - SGM Aufhausen/Nellingen 0:6
Do., 14.05.26 13:00 Uhr TSV Baltmannsweiler - 1. Göppinger SV 2:3

---

Bezirk Nordschwarzwald

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: Sportfreunde Gechingen >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSG Wittershausen >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Oberschwaben

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SG Aepfingen / Baltringen >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Ostwürttemberg

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SG Bettringen >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSV Ruppertshofen>>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Rems/Murr/Hall

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Allmersbach >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: SV Winnenden >>> Hier geht es zum Bericht.

---

Bezirk Schwarzwald/Zollern

Herren-Bezirkspokal

Finale
Do., 04.06.26 16:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SV Dotternhausen

Frauen-Bezirkspokal

Finale
Do., 04.06.26 13:00 Uhr Spvgg Aldingen - SV Bärenthal

---

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Herren-Bezirkspokal

Pokalsieger: TSV Weilimdorf II >>> Hier geht es zum Bericht.

Frauen-Bezirkspokal

Pokalsieger: VfB Obertürkheim >>> Hier geht es zum Bericht.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________