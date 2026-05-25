Bezirkspokale in Württemberg: Das sind alle aktuellen Runden

Die Bezirkspokal-Wettbewerbe der 12 Bezirke in Württemberg startet. FuPa gibt euch den großen Überblick auf alle Wettbewerbe in Württemberg. Mit einem Klick auf den Pokal gelangt ihr zu den aktuellen Spielen.
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Finale
Sa., 23.05.26 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SG Sonnenhof Großaspach 1:4
Pokalsieger: VfB Stuttgart II >>> Hier geht es zum Bericht.
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Finale
Sa., 23.05.26 16:30 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV Degerschlacht 0:1
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Finale
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen II - SG Oberndorf/Poltringen
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Finale
Do., 04.06.26 17:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - TSG Ailingen
Finale
Do., 14.05.26 17:00 Uhr FC Scheidegg - SV Immenried 2:1
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Finale
Do., 28.05.26 18:30 Uhr SG Oberdischingen/Ersingen - FC Neenstetten
Finale
Do., 21.05.26 18:30 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - FC Blautal 2001 2:1 >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: SV Salamander Kornwestheim >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: SV Horrheim >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: FSV Friedrichshaller SV >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: TSV Neuenstein II >>> Hier geht es zum Bericht.
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Finale
Do., 04.06.26 16:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - VfL Kirchheim/Teck
Halbfinale
Do., 14.05.26 11:00 Uhr 1. FC Donzdorf II - SGM Aufhausen/Nellingen 0:6
Do., 14.05.26 13:00 Uhr TSV Baltmannsweiler - 1. Göppinger SV 2:3
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Pokalsieger: Sportfreunde Gechingen >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: TSG Wittershausen >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: SG Aepfingen / Baltringen >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz >>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: SG Bettringen >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: TSV Ruppertshofen>>> Hier geht es zum Bericht.
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Pokalsieger: SV Allmersbach >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: SV Winnenden >>> Hier geht es zum Bericht.
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Finale
Do., 04.06.26 16:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SV Dotternhausen
Finale
Do., 04.06.26 13:00 Uhr Spvgg Aldingen - SV Bärenthal
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Pokalsieger: TSV Weilimdorf II >>> Hier geht es zum Bericht.
Pokalsieger: VfB Obertürkheim >>> Hier geht es zum Bericht.
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