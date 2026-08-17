Bezirkspokal: Wohnste/Holvede/Ippensen löst Ticket für nächste Runde

Die Frauen der SG Wohnste/Holvede/Ippensen ziehen in die nächste Runde im Wettbewerb um den Bezirkspokal ein. Mit einem 3:2-Sieg kickten sie das Landesliga-Team SG Beckedorf/Ritterhude aus dem Turnier.
„Es ist ein verdienter Sieg, aber wir haben zwischendurch auch etwas gewackelt“, sagt der Trainer der SG Wohnste/Holvede/Ippensen, Thomas Löhn, nach dem Heimsieg. In der ersten Halbzeit sah das Publikum ein ausgeglichenes Spiel auf dem Holveder Fußballrasen. Die Mannschaften waren auf Augenhöhe. „Wir hatten auch ein wenig Glück, denn die Gegnerinnen ließen die ein oder andere Torchance ungenutzt“, so der Coach weiter.
Die Elf von Thomas Löhn war zwar gut im Spiel angekommen, doch Torchancen blieben ihrerseits zunächst aus. Doch dann traf Johanna Brunkhorst in der 48. Spielminute zur 1:0-Führung. Per Kopfball beförderte sie eine Flanke von Teamkollegin Shirley Rollberg in die gegnerischen Maschen. Zehn Minuten später erzielte Lara Rook mit einem Schuss ins lange Eck das zweite Tor für die Gastgeberinnen.
Gastgeberinnen werden in zweiter Halbzeit nachlässiger
„In der zweiten Halbzeit hatten wir alles im Griff, sind dann aber auch nachlässiger geworden“, sagt Löhn. Die Ungenauigkeiten der Wohnsterinnen wussten die Gäste aus Beckedorf und Ritterhude zu nutzen. Celine Büttelmann und Miriam Suhr trugen sich in die Liste der Torschützinnen ein und sorgten für den 2:2-Ausgleich.
Den entscheidenden dritten Treffer erzielte Sarah Starzonek in der Nachspielzeit per Elfmeter. Nach einem Foul an Johanna Brunkhorst entschied der Unparteiische einen Strafstoß für die Gastgeberinnen, bei dem Starzonek starke Nerven bewies und den Sieg unter Dach und Fach brachte.
Als Nächstes steht für die SG Wohnste/Holvede/Ippensen am kommenden Freitag der Saisonauftakt in der Bezirksliga auf dem Spielplan. Auswärts treten sie um 19.30 Uhr gegen die SG Nartum/Horstedt an. Der Gegner für die nächste Runde im Pokalturnier steht noch nicht fest.