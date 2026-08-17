Bezirkspokal: Wohnste/Holvede/Ippensen löst Ticket für nächste Runde

– Foto: Thies Meyer

Die Frauen der SG Wohnste/Holvede/Ippensen ziehen in die nächste Runde im Wettbewerb um den Bezirkspokal ein. Mit einem 3:2-Sieg kickten sie das Landesliga-Team SG Beckedorf/Ritterhude aus dem Turnier.

„Es ist ein verdienter Sieg, aber wir haben zwischendurch auch etwas gewackelt“, sagt der Trainer der SG Wohnste/Holvede/Ippensen, Thomas Löhn, nach dem Heimsieg. In der ersten Halbzeit sah das Publikum ein ausgeglichenes Spiel auf dem Holveder Fußballrasen. Die Mannschaften waren auf Augenhöhe. „Wir hatten auch ein wenig Glück, denn die Gegnerinnen ließen die ein oder andere Torchance ungenutzt“, so der Coach weiter.

Die Elf von Thomas Löhn war zwar gut im Spiel angekommen, doch Torchancen blieben ihrerseits zunächst aus. Doch dann traf Johanna Brunkhorst in der 48. Spielminute zur 1:0-Führung. Per Kopfball beförderte sie eine Flanke von Teamkollegin Shirley Rollberg in die gegnerischen Maschen. Zehn Minuten später erzielte Lara Rook mit einem Schuss ins lange Eck das zweite Tor für die Gastgeberinnen.