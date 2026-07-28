Bezirkspokal Weser-Ems: Wer löst die letzten Tickets?

Der Auftakt in den Bezirkspokal Weser-Ems ist nahezu abgeschlossen. Bereits zahlreiche Begegnungen der ersten Runde wurden ausgetragen, doch zwei Partien stehen noch aus. Am heutigen Abend entscheidet sich, welche Mannschaften die letzten beiden freien Plätze in der zweiten Runde sichern und ihre Pokalreise fortsetzen dürfen.

Den Anfang macht um 19:30 Uhr die Begegnung zwischen GW Firrel und FC FW Zetel. Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolgserlebnis in den Wettbewerb starten und den ersten Schritt Richtung Pokalerfolg machen. Gerade in der ersten Runde gibt es keinen Raum für Fehler – eine Niederlage bedeutet das sofortige Aus, während der Sieger weiter von einer erfolgreichen Pokalsaison träumen darf. Die Ausgangslage ist klar: Wer sich in Firrel durchsetzt, trifft in der zweiten Runde auf den SV Hage. Damit wartet bereits die nächste anspruchsvolle Aufgabe auf den Gewinner.

Eine halbe Stunde später wird um 20:00 Uhr das zweite und zugleich letzte Erstrundenspiel angepfiffen. SV Olympia Laxten empfängt SV Concordia Emsbüren in einer Partie, die ebenfalls Spannung verspricht. Beide Mannschaften wollen ihre Chance nutzen und sich den Einzug in die nächste Runde sichern. Der Sieger dieser Begegnung bekommt es anschließend mit dem SF Schwefingen zu tun, der bereits auf seinen Gegner wartet.

Pokalspiele besitzen seit jeher ihren besonderen Reiz. Unabhängig von der Spielklasse oder der Form der vergangenen Wochen entscheidet häufig die Tagesform über Weiterkommen oder Ausscheiden. Kampfgeist, Leidenschaft und die richtige Einstellung sind in diesen Begegnungen oftmals genauso wichtig wie spielerische Qualität. Entsprechend dürfen sich die Zuschauer auf zwei intensive und umkämpfte Partien freuen, in denen beide Teams alles investieren werden, um das Ticket für die zweite Runde zu lösen.

Mit den beiden Abendspielen wird die erste Runde des Bezirkspokals Weser-Ems endgültig abgeschlossen. Anschließend stehen alle Teilnehmer der zweiten Runde fest und der Fokus richtet sich auf die nächsten spannenden Duelle im Kampf um den Pokalsieg. Bis dahin gilt jedoch: Noch zwei Spiele, noch zwei Tickets – und vier Mannschaften, die den Traum vom Pokalerfolg am Leben halten wollen.