Bezirkspokal: Wer erreicht das Endspiel?

Traditionell wird das Osterwochenende im Amateurfußball für Nachholspiele genutzt. Darüber hinaus steht das Halbfinale im Bezirkspokal auf dem Programm. Dies erreichten drei Landesligisten, darunter die Mannschaft der Stunde vom SV Blau-Weiß Bornreihe, und Bezirksligist TV Meckelfeld. Am morgigen Ostermontag streben alle Teams den Einzug ins Endspiel an.

Spannung verspricht die Begegnung im Osterwald-Stadion. Der TV Jahn Schneverdingen kehrte nach achtjähriger Abstinenz in die Landesliga zurück und spielt eine bislang bärenstarke Saison. Aus den vergangenen sechs Spielen sprangen fünf Siege heraus, gleichbedeutend mit dem Sprung auf Rang vier. Auch im Bezirkspokal hinterließ die Mannschaft von Felix Beck mächtig Eindruck. Sie schaltete sowohl den SV Lindwedel-Hope als auch den so gut wie feststehenden Meister LSK im Elfmeterschießen aus. Der Rotenburger SV benötigte auf dem Weg ins Halbfinale ebenfalls das Elfmeterschießen, als er den FC Hagen/Uthlede bezwang. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich noch in einer wesentlich besseren Verfassung. Denn im Jahr 2025 lief noch nicht allzu viel zusammen. Die Findungsphase unter dem seit Anfang März tätigen Trainer Dennis Mandel hält noch an. Im Landesliga-Spiel trennten sich beide Mannschaften auf Kunstrasen 1:1. Die Zuschauer dürfen sich also auf eine spannende Partie freuen, die womöglich auch nach 90 Minuten noch nicht entschieden ist.