Bezirkspokal: Veldhhausen marschiert - Altenlingen stolpert ins Dunkel

Ein Pokalabend, wie ihn der Fußball schreibt - mit Flutlicht, Emotionen und einer gehörigen Portion Lokalkolorit. Während in Veldhausen der Platz glänzte, als wäre er für ein Champions-League-Viertelfinale präpariert, ging in Altenlingen das Licht gleich doppelt aus.

5:0! Klare Kiste, keine Diskussion. Der SV Veldhausen 07 zeigte dem SV Bad Laer, was es heißt, „unter Flutlicht wach zu sein“. Von Beginn an bissig, wach und mit einem Selbstverständnis, das man sonst nur von Teams kennt, die schon wissen, wie Pokalnächte schmecken.

Henk Legtenborg (23.) eröffnete den Torreigen, Joran Klomparens (39.) legte nach und nach dem Seitenwechsel kam die Veldhausener Maschine erst richtig ins Rollen. Tüchter, Zurloh, Egbers - die Namen klingen wie eine Band aus den 80ern, spielten aber heute die Musik auf dem Rasen.

Ein verdienter Sieg, ein klarer Schritt ins Viertelfinale und ein Publikum, das sich auch an einem Wochentag nicht zu schade war, auf dem Sportplatz für Pokalatmosphäre zu sorgen. Es roch nach Bratwurst, nach Euphorie und ein bisschen auch nach etwas Größerem.

Altenlingen: Stromausfall im Kopf und im Stadion

Während also in Veldhausen alles klickte, funkte es in Altenlingen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die frisch eingeweihte LED-Tafel verabschiedete sich in den frühen Abendstunden, und als wollte der Fußballgott noch einen draufsetzen, verlor der ASV auch das Spiel.

1:3 gegen die SFN Vechta und das vor über 300 Zuschauern, die mehr Spannung als Pokale mit nach Hause nahmen. Zwar glich Niklas Lingers kurz vor der Pause (44.) noch sehenswert aus, doch nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste das Kommando. Rittmeyer schlenzte (61.), Stublla konterte (96.) und Altenlingen stand im Dunkeln, auf der Anzeigetafel wie auch im Pokal.

Immerhin: Die Ursache für den Stromausfall ist gefunden, die LED-Wand leuchtet wieder. Nur der Pokaltraum bleibt vorerst schwarz.

Fazit

Veldhausen feiert weiter Pokalnächte, Altenlingen sucht den Lichtschalter. Zwei Spiele, zwei Geschichten und ein Bezirkspokal, der wieder einmal beweist: Im Fußball kann man alles planen, nur nicht den Stromfluss.