Bezirkspokal: "Um solche Momente zu erleben, spielt man Fußball"

Lukas Egger (links im Bild) und Timo Winter – Foto: Welser/ Wieland

Am morgigen Donnerstag richtet sich der Blick des Bezirks Oberschwaben nach Sulmingen. Um 17 Uhr treffen dort die SGM Äpfingen/Baltringen aus der Kreisliga A2 Oberschwaben und die SGM Ummendorf/Fischbach aus der Bezirksliga Oberschwaben im Finale des Bezirkspokals aufeinander. Es ist ein Endspiel mit klarer Rollenverteilung, aber auch mit besonderer Spannung: Der Außenseiter kommt mit großer Euphorie, der Favorit mit dem Anspruch, eine starke Saison mit einem Titel zu krönen.

Auch historisch hätte ein Pokalsieg Gewicht. Der SV Äpfingen stand zuletzt in der Saison 2008/09 im Finale des Bezirkspokals Riß und gewann diesen zuletzt 1979/80. Der SV Baltringen holte sich den Bezirkspokal m Jahr 2010. Egger ordnet dies mit Blick auf die Jubiläen ein: „Es wäre sensationell, den Pokal zu gewinnen. Das Ganze auch noch ein Jahr nach dem 75-jährigen Jubiläum des SV Baltringen und zum 100-jährigen Jubiläum des SV Äpfingen zu schaffen, würde dem Ganzen natürlich noch die Krone aufsetzen.“

Für Äpfingen/Baltringen ist schon der Finaleinzug ein außergewöhnlicher Erfolg. Im Halbfinale hatte sich die Mannschaft mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten FC Mengen durchgesetzt. Kapitän Lukas Egger beschreibt die Stimmung entsprechend deutlich: „Die Vorfreude ist gigantisch. Um solche Momente zu erleben, spielt man schließlich Fußball. Dass das Ganze direkt vor unserer Haustür stattfindet, ist natürlich ein zusätzlicher Bonus. Das ermöglicht es unseren Supportern sogar, einen Fanmarsch zu organisieren, was mit Sicherheit ein weiteres Highlight sein wird.“

Außenseiter mit Selbstvertrauen

Gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga sieht Egger seine Mannschaft in der Rolle des Underdogs. „Unsere Einstellung wird dieselbe sein wie im Halbfinale: Wir gehen als Underdog in das Spiel, haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen.Mit unseren Fans im Rücken und hoffentlich dem nötigen Quäntchen Glück werden wir alles reinhauen und unser Bestes geben.“

Auch in der Liga befindet sich Äpfingen/Baltringen in bemerkenswerter Form. Acht Siege in Folge haben die Mannschaft bis auf einen Punkt an Spitzenreiter SGM Muttensweiler/Hochdorf herangebracht. Dennoch sieht Egger den Konkurrenten weiter im Vorteil: „Da Muttensweiler ein Unentschieden reicht, um vorne zu bleiben, und sie nach dem Spiel gegen uns ein vermeintlich leichteres Restprogramm haben, sehe ich sie nach wie vor als Favoriten. Falls es uns trotzdem gelingen sollte zu gewinnen, rechne ich uns aber gute Chancen aus.“

Die größte Stärke seiner Mannschaft sieht Egger im Zusammenhalt: „Es klingt zwar abgedroschen, aber ich denke, unser Teamgeist ist unsere größte Stärke. Privat war das schon immer top, aber aktuell leben wir das auch richtig auf dem Platz: Wir pushen und unterstützen uns permanent gegenseitig, legen den Fokus auf das Positive und akzeptieren Fehler.“

Ummendorf/Fischbach will den Titel

Auf der anderen Seite steht mit der SGM Ummendorf/Fischbach ein Team, das bereits in der Saison 2023/24 den Bezirkspokal gewinnen konnte und nun erneut vor dem Titel steht. Vize-Kapitän Timo Winter blick wie folgt auf dieses Finale: „Die Vorfreude ist natürlich riesig, weil wir genau wissen, welche Emotionen ein solches Spiel auslösen kann. Die beiden schwereren Verletzungen von Jule Haug und Matthias Hatzing vom letzten Sonntag drücken die Stimmung vor diesem Spiel allerdings etwas. Das gilt es jetzt abzuschütteln.“

Im Halbfinale gewann Ummendorf/Fischbach klar mit 6:0 gegen den FC Ostrach. Winter bewertet das Ergebnis jedoch zurückhaltend: „Das Ergebnis fiel am Ende vielleicht etwas zu hoch aus. Da müssen wir am Donnerstag nochmal eine Schippe drauflegen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen.“

„Der volle Fokus gilt jetzt dem Pokalfinale“

Die Favoritenrolle nimmt Ummendorf/Fischbach an, ohne sich zu sehr mit dem Gegner zu beschäftigen. „Wir wollen unser Spiel durchziehen – da ist es uns eigentlich egal, gegen wen wir spielen.“ In der Liga hatte die Mannschaft zuletzt einige Punkte liegen lassen, unter anderem gegen Tabellenführer FC Mengen. Dennoch möchte die Mannschaft frühzeitig den Relegationsplatz sichern: „Das ist natürlich das Ziel, aber wir schauen weiterhin nur von Spiel zu Spiel. Der volle Fokus gilt jetzt dem Pokalfinale.“

Für Winter ist das Endspiel auch die Chance, eine ohnehin starke Saison zu veredeln. „Wir sind in dieser langen und anstrengenden Saison nicht so weit gekommen, um jetzt zu verlieren. Es wäre nochmal ein überragendes Highlight für das gesamte Team.“



