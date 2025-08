Bezirkspokal: TSV Venne erwartet den SSC Dodesheide zum Topspiel

Im Bezirkspokal kommt es in der Region Osnabrück am heutigen Abend zu einigen attraktiven Spitzenspielen.

Der sich zuletzt in Topform befindliche BW Hollage trifft im Ortsderby beim TUS Eintracht Rulle an, der sich nach einer 0:5-Pleite am vergangen Sonntag gegen den TSV Venne noch nicht in bester Verfassung befindet. Ebenfalls in Topform befindet sich die Mannschaft des TSV Venne mit ihrem neuen Trainer Jan Niehaus, die den SSC Dodesheide zum Topspiel erwarten. Landesliga-Aufsteiger VFR Voxtrup ist gegen den Bezirksligisten SV Bad Laer

gewarnt, die Mannschaft von Trainer Michael Mentrup gewann in der ersten Pokalrunde gegen den Landesliga-Absteiger SV Viktoria Gesmold mit 4:1 Toren. Der Bezirksligist Hagener SV ist ebenso Aussenseiter gegen den Landesligisten SC Melle 03 wie der SC Glandorf im Liga-Duell beim SV Bad Rothenfelde.