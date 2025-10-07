 2025-10-02T08:44:29.515Z

Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: TSV Mühlhausen/Stuttgart gewinnt

Die 3. Runde des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es die Spiele im Überblick:

3. Runde

SV Deckenpfronn II – Türk. SV Herrenberg 1:4

GSV Maichingen II – TSV Waldenbuch 4:1

TV Darmsheim II – TSV Dagersheim 2:4

SV Nufringen II – SV Böblingen II 0:3

FV Mönchberg – SV Rohrau abgesagt

TSV Musberg II – SV Prag Stuttgart 5:4 n.E.

Sportvg Feuerbach III – SG Stuttgart West 1:2

TS Echterdingen 1977 – SV Hoffeld 3:1

TSVgg Plattenhardt III – TSV Rohr Stuttgart 3:1

TSV Weilimdorf II – TSV Jahn Büsnau 3:2

SV Hoffeld II – MK Makedonija Stuttgart 3:6

SV Sillenbuch II – MTV Stuttgart II 3:5 n.E.

TSV Rohr Stuttgart II – SG Stuttgart West II 4:2

SSV Zuffenhausen II – SV Vaihingen II 1:4

SC Stammheim – TV Echterdingen II 1:4

SG Gäufelden – SV Nufringen 1:2

SV Magstadt – Spvgg Aidlingen 2:3

TSV Hildrizhausen – Spvgg. Holzgerlingen II 9:8 n.E.

TV Altdorf – VfL Herrenberg 0:1

Spvgg Weil im Schönbuch – SpVgg Holzgerlingen 8:7 n.E.

TSV Schönaich – SV Oberjesingen 3:1

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – Türkspor Stuttgart 1:5

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – TV Zazenhausen 0:1

TSV Leinfelden – TSV Musberg 1:2

1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 – Sportvg Feuerbach 3:4

SV Grün-Weiss Sommerrain – SG Weilimdorf II 1:2

SKG Botnang – KF Kosova Bernhausen 5:0

Sportvg Feuerbach II – Spvgg 1897 Cannstatt 2:4

Stuttgarter SC – TSV Mühlhausen/Stuttgart 0:1
Tor: 0:1 David Rajkovaca (38.)

Do., 09.10.25 19:30 Uhr VfL Sindelfingen II - SV Deckenpfronn
Do., 09.10.25 19:30 Uhr ABV Stuttgart - SpVgg Stetten/Filder
Di., 14.10.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch - OFK Beograd Stuttgart

