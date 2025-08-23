Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: TSV Jahn Büsnau mit Kantersieg

Die 1. Runde des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es die Spiele im Überblick:
1. Runde
HNK Slaven Stuttgart – TSV Uhlbach 0:3/Wertung
TSV Mühlhausen/Stuttgart II – SG VfLKaltental / SV Heslach 1:2
Tore: 0:1 (5.), 1:1 Emre Kedikli (26.), 1:2 (67.)
Gelb-Rot: Alhasan Ahmad (83./SG VfLKaltental / SV Heslach/)
SV Hoffeld II – SpVgg 1887 Möhringen 2:0
TSV Bernhausen II – SV Vaihingen 1:8
Tore: 0:1 Tyron Ferrari (17.), 0:2 Micha Müller (35.), 0:3 Tyron Ferrari (38.), 0:4 Micha Müller (43.), 0:5 Rüchan Pehlivan (50.), 0:6 Rüchan Pehlivan (55.), 1:6 Fatjon Dreshaj (64.), 1:7 Maximilian Eisentraut (70.), 1:8 Niko Kemner (90.)
Besondere Vorkommnisse: Rüchan Pehlivan (SV Vaihingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (2.).
SV Vaihingen II – SV Bonlanden 3:2
TSV Sielmingen 1898 – SG Stuttgart West 0:5
TV Nebringen – TV Gültstein 1:4
GSV Maichingen III – VfL Sindelfingen II 1:4
SV Bonlanden II – TV Kemnat 1:8
---
TSV Sielmingen 1898 II – TSV Jahn Büsnau 0:8
---
So., 24.08.25 12:00 Uhr TSVgg Plattenhardt II - KV Plieningen
So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Rot 1945 II - TSV Rohr Stuttgart
So., 24.08.25 13:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt II - SpVgg Stetten/Filder
So., 24.08.25 13:00 Uhr ASV Botnang II - KF Kosova Bernhausen
So., 24.08.25 13:00 Uhr SC Stammheim II - SV Prag Stuttgart II
So., 24.08.25 13:00 Uhr TSV Leinfelden II - Sportfreunde Stuttgart
So., 24.08.25 13:00 Uhr SpVgg Stetten/Filder II - TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 II
So., 24.08.25 13:00 Uhr TSV Weilimdorf II - SG Weilimdorf
So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Rohrau II - SV Oberjesingen
So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Oberjesingen II - KSC Sindelfingen
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg 1887 Möhringen II - SV Sillenbuch
So., 24.08.25 15:00 Uhr SKV Palästina Al Q`uds Stuttgart - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Stuttgart-Cannstatt - Türkspor Stuttgart II
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Reka Stuttgart - MK Makedonija Stuttgart
So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Untertürkheim - SSV Zuffenhausen II
So., 24.08.25 15:00 Uhr ABV Stuttgart - FV Germania Degerloch
So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. SV Fasanenhof - VfL Stuttgart
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Dagersheim II - TV Altdorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Kayh - SV Deckenpfronn II