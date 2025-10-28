Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: SV Deckenpfronn gewinnt klar

Die 4. Runde des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen wurde am heutigen Dienstag beendet. Hier gibt es die Spiele im Überblick:
GSV Maichingen II – Türk. SV Herrenberg 1:2
Tore: 0:1 Can Miftar (48. Foulelfmeter), 1:1 Nikita Gross (65.), 1:2 Berkant Bayrak (89.)
TSV Weilimdorf II – SpVgg Stetten/Filder 9:1
SG Weilimdorf II – SG Stuttgart West 1:2
MTV Stuttgart II – SV Sillenbuch 1:5
Spvgg 1897 Cannstatt – TV Echterdingen II 0:2
TSV Rohr Stuttgart II – Türkspor Stuttgart 1:4
TSVgg Plattenhardt III – MK Makedonija Stuttgart 2:4
---
SV Nufringen – TSV Dagersheim 9:2
---
SV Böblingen II – TSV Schönaich 4:6 n.E.
Spvgg Aidlingen – VfL Herrenberg 3:4
TSV Hildrizhausen – SV Rohrau 0:4
TV Zazenhausen – TSV Musberg 0:6
TS Echterdingen 1977 – SV Vaihingen II 3:2
SKG Botnang – TSV Musberg II 3:0
Sportvg Feuerbach – TSV Mühlhausen/Stuttgart 3:0
Tore: 1:0 (19.), 2:0 (29.), 3:0 (36.)
---
Spvgg Weil im Schönbuch – SV Deckenpfronn 0:5
+++
Di., 11.11.25 19:30 Uhr TV Echterdingen II - TSV Musberg
Do., 13.11.25 19:30 Uhr Türkspor Stuttgart - SV Rohrau
Do., 13.11.25 19:30 Uhr SG Stuttgart West - TSV Weilimdorf II
Do., 13.11.25 19:30 Uhr TSV Schönaich - VfL Herrenberg
Do., 13.11.25 19:30 Uhr SV Deckenpfronn - Türk. SV Herrenberg
Do., 13.11.25 19:30 Uhr SKG Botnang - Sportvg Feuerbach
Do., 13.11.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch - SV Nufringen
Do., 13.11.25 19:30 Uhr TS Echterdingen 1977 - MK Makedonija Stuttgart
+++
SV Deckenpfronn II – Türk. SV Herrenberg 1:4
GSV Maichingen II – TSV Waldenbuch 4:1
TV Darmsheim II – TSV Dagersheim 2:4
SV Nufringen II – SV Böblingen II 0:3
FV Mönchberg – SV Rohrau abgesagt
TSV Musberg II – SV Prag Stuttgart 5:4 n.E.
Sportvg Feuerbach III – SG Stuttgart West 1:2
TS Echterdingen 1977 – SV Hoffeld 3:1
TSVgg Plattenhardt III – TSV Rohr Stuttgart 3:1
TSV Weilimdorf II – TSV Jahn Büsnau 3:2
SV Hoffeld II – MK Makedonija Stuttgart 3:6
SV Sillenbuch II – MTV Stuttgart II 3:5 n.E.
TSV Rohr Stuttgart II – SG Stuttgart West II 4:2
SSV Zuffenhausen II – SV Vaihingen II 1:4
SC Stammheim – TV Echterdingen II 1:4
---
SG Gäufelden – SV Nufringen 1:2
---
SV Magstadt – Spvgg Aidlingen 2:3
TSV Hildrizhausen – Spvgg. Holzgerlingen II 9:8 n.E.
TV Altdorf – VfL Herrenberg 0:1
Spvgg Weil im Schönbuch – SpVgg Holzgerlingen 8:7 n.E.
TSV Schönaich – SV Oberjesingen 3:1
TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – Türkspor Stuttgart 1:5
GFV Ermis Metanastis Stuttgart – TV Zazenhausen 0:1
TSV Leinfelden – TSV Musberg 1:2
1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 – Sportvg Feuerbach 3:4
SV Grün-Weiss Sommerrain – SG Weilimdorf II 1:2
SKG Botnang – KF Kosova Bernhausen 5:0
Sportvg Feuerbach II – Spvgg 1897 Cannstatt 2:4
---
Stuttgarter SC – TSV Mühlhausen/Stuttgart 0:1
Tor: 0:1 David Rajkovaca (38.)
---
ABV Stuttgart – SpVgg Stetten/Filder 0:1
Tor: 0:1 Tobias Burghardt (17.)
VfL Sindelfingen II – SV Deckenpfronn 3:5 n.E.
---
SV Sillenbuch – OFK Beograd Stuttgart 3:1