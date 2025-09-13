Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Paarungen der 3. Runde stehen fest

Die Paarungen der 3. Runde des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingenstehen fest. Hier gibt es die Spiele im Überblick:
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Deckenpfronn II - Türk. SV Herrenberg
Di., 30.09.25 19:30 Uhr GSV Maichingen II - TSV Waldenbuch
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TV Darmsheim II - TSV Dagersheim
Di., 30.09.25 19:30 Uhr VfL Sindelfingen II - SV Deckenpfronn
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Nufringen II - SV Böblingen II
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSV Musberg II - SV Prag Stuttgart
Di., 30.09.25 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach III - SG Stuttgart West
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TS Echterdingen 1977 - SV Hoffeld
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSVgg Plattenhardt III - TSV Rohr Stuttgart
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSV Weilimdorf II - TSV Jahn Büsnau
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Hoffeld II - MK Makedonija Stuttgart
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch II - MTV Stuttgart II
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSV Rohr Stuttgart II - SG Stuttgart West II
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SSV Zuffenhausen II - SV Vaihingen II
Do., 02.10.25 19:30 Uhr FV Mönchberg - SV Rohrau
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Magstadt - Spvgg Aidlingen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Hildrizhausen - Spvgg. Holzgerlingen II
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TV Altdorf - VfL Herrenberg
Do., 02.10.25 19:30 Uhr Spvgg Weil im Schönbuch - SpVgg Holzgerlingen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SG Gäufelden - SV Nufringen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Schönaich - SV Oberjesingen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 - Türkspor Stuttgart
Do., 02.10.25 19:30 Uhr GFV Ermis Metanastis Stuttgart - TV Zazenhausen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Leinfelden - TSV Musberg
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch - OFK Beograd Stuttgart
Do., 02.10.25 19:30 Uhr Stuttgarter SC - TSV Mühlhausen/Stuttgart
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SC Stammheim - TV Echterdingen II
Do., 02.10.25 19:30 Uhr 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 - Sportvg Feuerbach
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain - SG Weilimdorf II
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SKG Botnang - KF Kosova Bernhausen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach II - Spvgg 1897 Cannstatt
Do., 02.10.25 19:30 Uhr ABV Stuttgart - SpVgg Stetten/Filder
---
TSV Steinenbronn – TSV Hildrizhausen 1:4
SV Deckenpfronn II – VfL Oberjettingen 3:2
---
TSVgg Plattenhardt III – TSV Jahn Büsnau II 15:1
TSV Schönaich II – SV Deckenpfronn 0:8
TV Nebringen II – SV Oberjesingen 2:4
SV Magstadt II – Spvgg Weil im Schönbuch 0:5
TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 II – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 1:4
SV Prag Stuttgart II – TV Echterdingen II 1:4
Türkspor Stuttgart II – SG Weilimdorf II 1:3
SV Vaihingen II – SportKultur Stuttgart 5:3
SSV Zuffenhausen II – Croatia Stuttgart 2:1
SV Hoffeld II – Lawine Raichberg Ost 6:0
ABV Stuttgart II – KF Kosova Bernhausen 1:3
TSV Leinfelden II – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 1:2
TV Zazenhausen II – SV Prag Stuttgart 1:6
SV Sillenbuch II – TB Untertürkheim 1:0
TSV Birkach II – Sportvg Feuerbach 0:10
TSV Kuppingen II – Spvgg Aidlingen 0:2
Sportvg Feuerbach III – PSV Stuttgart 3:0
TSV Musberg II – SV Vaihingen 2:0
SV Grün-Weiss Sommerrain II – Sportvg Feuerbach II 1:2
MTV Stuttgart II – SSV Zuffenhausen 4:0
Tore: 1:0 Markus Ralph Herberth (66.), 2:0 Tyrese Brayton-Brown (68.), 3:0 Erik Enke (74.), 4:0 Erik Enke (87.)
FV Germania Degerloch II – TV Zazenhausen 0:5
Omonia Griechischer FV Vaihingen II – TSV Rohr Stuttgart II 1:5
TV89 Zuffenhausen II – SV Hoffeld 3:5
Schiedsrichter: Ulrich Barth
Tore: 1:0 Alexander Iatan (25.), 2:0 David Leonard Coman (34.), 2:1 Lukas Höhn (42.), 3:1 Julian Ljubez (42.), 3:2 Mehdi Younis (48.), 3:3 Philipp Janle (49.), 3:4 Mehdi Younis (55.), 3:5 (65. Eigentor)
SG Stuttgart West II – Sportfreunde Stuttgart II 2:0
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Anton Dilse (34.), 2:0 Abdirahmaan Abdillahi Barre (76. Foulelfmeter)
Spvgg Weil im Schönbuch II – Türk. SV Herrenberg 0:5
Spvgg Aidlingen II – SV Böblingen II 0:4
VfL Sindelfingen II – TV Darmsheim 5:3
Tore: 0:1 Louis Siegle (6.), 0:2 Sebastian Vukoja (9.), 1:2 Arbes Bytyci (32.), 2:2 Dorlir Morina (60.), 3:2 Arbes Bytyci (79.), 4:2 Alban Muji (87.), 5:2 Arbes Bytyci (90.), 5:3 Leon Kuonath (90.+7)
SV Nufringen II – SV Oberjesingen II 4:3
TSV Waldenbuch II – VfL Herrenberg abgesagt
TSV Ehningen II – Spvgg. Holzgerlingen II 3:4 n.E.
---
Omonia Griechischer FV Vaihingen – SG Stuttgart West 3:5
TSV Kuppingen – SV Nufringen 2:6
---
FC Unterjettingen – TV Darmsheim II 2:9
TV Cannstatt – SpVgg Stetten/Filder 1:14
Tore: 0:1 Robin Hock (6.), 0:2 Tobias Hock (20.), 0:3 Tobias Hock (28.), 0:4 Maurice Horn (35.), 0:5 Dogan Gül (37.), 0:6 Tobias Burghardt (42.), 0:7 Bastian Novosel (44.), 1:8 Robin Hock (58.), 1:9 Tobias Hock (59.), 1:10 Dogan Gül (76.), 1:11 Dogan Gül (80.), 1:12 Marcel Michler (82. Eigentor), 1:13 Dogan Gül (84.), 1:14 Tim Fischer (89.)
TSV Heumaden – Türkspor Stuttgart 0:3
SKG Botnang – TV Kemnat 2:0
SG TSV 1940 / SKG Max-Eyth – TSV Jahn Büsnau 0:1
TSV Birkach – SC Stammheim 0:2
SV Özvatan Stuttgart – ABV Stuttgart 0:16
Zuschauer: 15
Tore: 0:1 Benedict Baumgartner (6.), (6.), 0:2 Benedict Baumgartner (25.), 0:3 Leon Pachonick (32.), 0:4 Benedict Baumgartner (34.), 0:5 Marcel Hummel (41.), 0:6 Benedict Baumgartner (43.), 0:7 Joa Kauderer (44.), 0:8 Marvin Brischar (50.), 0:9 Joa Kauderer (53.), 0:10 Marcel Hummel (57.), 0:11 Leon Pachonick (58.), 0:12 Valentin Loparco (62.), 0:13 Valentin Loparco (64. Foulelfmeter), 0:14 Blessing Omoregie (69.), 0:15 Marvin Egunjobi (72. Handelfmeter), 0:16 Marcel Hummel (87.)
SG VfLKaltental / SV Heslach – SV Sillenbuch 0:4
TSV Mühlhausen/Stuttgart – ASV Botnang 4:2
Schiedsrichter: Martin Diederich
Tore: 0:1 Louis Steinbach (43.), 1:1 Khaled Alothman (45.+2), 2:1 Elmen Ese (52.), 3:1 Milos Bjelkic (53.), 3:2 Daniel Schweizer (59. Handelfmeter), 4:2 Khaled Alothman (69.)
FK Sarajevo Stuttgart – MK Makedonija Stuttgart 8:9 n.E.
TS Echterdingen 1977 – TSV Uhlbach 7:2
SV Grün-Weiss Sommerrain – Croatia Stuttgart II 3:1
1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 – Calcio Leinfelden-Echterdingen II 5:1
KV Plieningen – Spvgg 1897 Cannstatt 5:6 n.E.
Tore: 0:1 (50.), 0:2 (63.), 1:2 Djellon Dragusha (69.), 2:2 Noah Felthaus (90.+8), 3:2 (91.), 4:2 Noah Felthaus (91.), 4:3 (91.), 4:4 (91.), 4:5 (91.), 5:5 (91.), 5:6 (91.)
SV Rot 1945 – TSV Weilimdorf II 1:3
TV89 Zuffenhausen – OFK Beograd Stuttgart 4:5 n.E.
Tore: 2:1 Rade Lazic (120. i.E.), 1:0 Christos Kirtzakis (121. i.E.), 2:0 Thorben-Yanick Nallinger (121. i.E.), 2:2 Maksimilian Stevanovic (121. i.E.), 2:3 Nemanja Buzdum (121. i.E.), 3:3 Erdem Erarslan (121. i.E.), 3:4 David Lazic (121. i.E.), 4:4 Maximilian Braun (121. i.E.), 4:5 Nikola Kupresanin (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Nikola Lakovic (OFK Beograd Stuttgart) scheitert mit Elfmeter (120.). Harun Kuzu (TV89 Zuffenhausen) scheitert mit Elfmeter (121.). Franco Flemming (TV89 Zuffenhausen) scheitert mit Elfmeter (121.).
VfL Stuttgart – TSV Musberg 1:3
TSV Rohr Stuttgart – FSV Waldebene Stuttgart Ost 6:5 n.E.
TSV Leinfelden – KF Ilirida Stuttgart 6:2
SV Mötzingen – TSV Waldenbuch 0:9
FV Radnik Sindelfingen – SV Rohrau 1:2
FC Gärtringen – TSV Dagersheim 0:3
FV Mönchberg – FC Gärtringen II 3:2
SV Affstätt – GSV Maichingen II 1:2
TSV Schönaich – FSV Deufringen 2:1
K.F.I.B. Sindelfingen – SG Gäufelden 3:8
SV Bondorf – SpVgg Holzgerlingen 0:8
TSV Grafenau – SV Magstadt 5:6 n.E.
Tore: 0:1 David Juric (20.), 0:2 Egon Werner Kuczora (27.), 1:2 (28.), 1:3 David Juric (30.), 2:3 (70.), 3:3 (80.), 4:3 (121. i.E.), 4:4 David Juric (121. i.E.), 4:5 Adrian Moll (121. i.E.), 5:5 (121. i.E.), 5:6 Christian Schwarz (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Steven Flaig (SV Magstadt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Egon Werner Kuczora (SV Magstadt) scheitert mit Elfmeter (121.).
TV Gültstein – TV Altdorf 2:5 n.E.
SV Eintracht Stuttgart 1896 e.V. – Stuttgarter SC 3:5 n.E.