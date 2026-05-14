Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Obertürkheim und Weilimdorf II top

Im Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen wurden am heutigen Donnerstag die Endspiele der Männer und Frauen ausgetragen. Hier gibt es den Überblick über die Spiele.
SV Sillenbuch – TSV Weilimdorf II 1:6
Schiedsrichter: Stephan Nerlich
Tore: 0:1 Andrew Addo (4.), 0:2 Riccardo Scarcelli (8.), 1:2 (36.), 1:3 Denis Windhager (50.), 1:4 Riccardo Scarcelli (62.), 1:5 Yutaro Takasaki (75.), 1:6 Riccardo Scarcelli (78.)
VfB Obertürkheim – Sportvg Feuerbach 5:2 n.E.
Schiedsrichter: Kerstin Holzmayer
Tore: 1:0 Jessica Wagner (19.), 1:1 Katharina Gursch (25.), 1:2 Hanna Tegelmann (47.), 2:2 Amelie Grauer (85.)
1. Runde
Do., 21.08.25 19:30 Uhr HNK Slaven Stuttgart - TSV Uhlbach
Do., 21.08.25 19:30 Uhr TSV Mühlhausen/Stuttgart II - SG VfLKaltental / SV Heslach 1:2
Do., 21.08.25 19:30 Uhr SV Hoffeld II - SpVgg 1887 Möhringen 2:0
Do., 21.08.25 19:30 Uhr TSV Bernhausen II - SV Vaihingen 1:8
Do., 21.08.25 19:30 Uhr SV Vaihingen II - SV Bonlanden 3:2
Do., 21.08.25 19:30 Uhr TSV Sielmingen 1898 - SG Stuttgart West 0:5
Do., 21.08.25 19:30 Uhr TV Nebringen - TV Gültstein 1:4
Do., 21.08.25 19:30 Uhr GSV Maichingen III - VfL Sindelfingen II 1:4
Do., 21.08.25 20:00 Uhr SV Bonlanden II - TV Kemnat 1:8
Sa., 23.08.25 17:30 Uhr TSV Sielmingen 1898 II - TSV Jahn Büsnau 0:8
So., 24.08.25 12:00 Uhr TSVgg Plattenhardt II - KV Plieningen 0:3
So., 24.08.25 13:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt II - SpVgg Stetten/Filder 1:4
So., 24.08.25 13:00 Uhr ASV Botnang II - KF Kosova Bernhausen 2:3
So., 24.08.25 13:00 Uhr SC Stammheim II - SV Prag Stuttgart II 3:7
So., 24.08.25 13:00 Uhr TSV Leinfelden II - Sportfreunde Stuttgart 6:5
So., 24.08.25 13:00 Uhr SpVgg Stetten/Filder II - TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 II 1:5
So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Rot 1945 II - TSV Rohr Stuttgart 0:3
So., 24.08.25 13:00 Uhr TSV Weilimdorf II - SG Weilimdorf 7:1
So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Rohrau II - SV Oberjesingen 1:2
So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Oberjesingen II - KSC Sindelfingen 4:3
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg 1887 Möhringen II - SV Sillenbuch 0:2
So., 24.08.25 15:00 Uhr SKV Palästina Al Q`uds Stuttgart - FSV Waldebene Stuttgart Ost 2:3
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Stuttgart-Cannstatt - Türkspor Stuttgart II 0:11
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Reka Stuttgart - MK Makedonija Stuttgart 1:5
So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Untertürkheim - SSV Zuffenhausen II 0:8
So., 24.08.25 15:00 Uhr ABV Stuttgart - FV Germania Degerloch 4:0
So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. SV Fasanenhof - VfL Stuttgart 2:4
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Dagersheim II - TV Altdorf 1:4
So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Kayh - SV Deckenpfronn II 0:2
2. Runde
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Steinenbronn - TSV Hildrizhausen 1:4
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SV Deckenpfronn II - VfL Oberjettingen 3:2
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Kuppingen II - Spvgg Aidlingen 0:2
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Ehningen II - Spvgg. Holzgerlingen II 3:4
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Waldenbuch II - VfL Herrenberg
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Nufringen II - SV Oberjesingen II 4:3
Di., 09.09.25 19:30 Uhr VfL Sindelfingen II - TV Darmsheim 5:3
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Spvgg Aidlingen II - SV Böblingen II 0:4
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Spvgg Weil im Schönbuch II - Türk. SV Herrenberg 0:5
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SG Stuttgart West II - Sportfreunde Stuttgart II 2:0
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TV89 Zuffenhausen II - SV Hoffeld 3:5
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Omonia Griechischer FV Vaihingen II - TSV Rohr Stuttgart II 1:5
Di., 09.09.25 19:30 Uhr FV Germania Degerloch II - TV Zazenhausen 0:5
Di., 09.09.25 19:30 Uhr MTV Stuttgart II - SSV Zuffenhausen 4:0
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain II - Sportvg Feuerbach II 1:2
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Musberg II - SV Vaihingen 2:0
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach III - PSV Stuttgart 3:0
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSVgg Plattenhardt III - TSV Jahn Büsnau II 15:1
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Birkach II - Sportvg Feuerbach 0:10
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch II - TB Untertürkheim 1:0
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TV Zazenhausen II - SV Prag Stuttgart 1:6
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Leinfelden II - TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 1:2
Di., 09.09.25 19:30 Uhr ABV Stuttgart II - KF Kosova Bernhausen 1:3
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Hoffeld II - Lawine Raichberg Ost 6:0
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SSV Zuffenhausen II - Croatia Stuttgart 2:1
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Vaihingen II - SportKultur Stuttgart 5:3
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Türkspor Stuttgart II - SG Weilimdorf II 1:3
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Prag Stuttgart II - TV Echterdingen II 1:4
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 II - GFV Ermis Metanastis Stuttgart 1:4
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Magstadt II - Spvgg Weil im Schönbuch 0:5
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TV Nebringen II - SV Oberjesingen 2:4
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Schönaich II - SV Deckenpfronn 0:8
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Omonia Griechischer FV Vaihingen - SG Stuttgart West 3:5
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Kuppingen - SV Nufringen 2:6
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV Gültstein - TV Altdorf 2:5
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Unterjettingen - TV Darmsheim II 2:9
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Grafenau - SV Magstadt 5:6
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Bondorf - SpVgg Holzgerlingen 0:8
Do., 11.09.25 19:30 Uhr K.F.I.B. Sindelfingen - SG Gäufelden 3:8
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Schönaich - FSV Deufringen 2:1
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Affstätt - GSV Maichingen II 1:2
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FV Mönchberg - FC Gärtringen II 3:2
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Gärtringen - TSV Dagersheim 0:3
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FV Radnik Sindelfingen - SV Rohrau 1:2
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Mötzingen - TSV Waldenbuch 0:9
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Leinfelden - KF Ilirida Stuttgart 6:2
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Rohr Stuttgart - FSV Waldebene Stuttgart Ost 6:5
Do., 11.09.25 19:30 Uhr VfL Stuttgart - TSV Musberg 1:3
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV89 Zuffenhausen - OFK Beograd Stuttgart 4:5
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Rot 1945 - TSV Weilimdorf II 1:3
Do., 11.09.25 19:30 Uhr KV Plieningen - Spvgg 1897 Cannstatt 5:6
Do., 11.09.25 19:30 Uhr 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 - Calcio Leinfelden-Echterdingen II 5:1
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain - Croatia Stuttgart II 3:1
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TS Echterdingen 1977 - TSV Uhlbach 7:2
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FK Sarajevo Stuttgart - MK Makedonija Stuttgart 8:9
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Mühlhausen/Stuttgart - ASV Botnang 4:2
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SG VfLKaltental / SV Heslach - SV Sillenbuch 0:4
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Özvatan Stuttgart zg. - ABV Stuttgart 0:16
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Birkach - SC Stammheim 0:2
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SG TSV 1940 / SKG Max-Eyth - TSV Jahn Büsnau 0:1
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SKG Botnang - TV Kemnat 2:0
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Heumaden - Türkspor Stuttgart 0:3
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV Cannstatt - SpVgg Stetten/Filder 1:14
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Eintracht Stuttgart 1896 e.V. - Stuttgarter SC 3:5
3. Runde
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Deckenpfronn II - Türk. SV Herrenberg 1:4
Di., 30.09.25 19:30 Uhr GSV Maichingen II - TSV Waldenbuch 4:1
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TV Darmsheim II - TSV Dagersheim 2:4
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Nufringen II - SV Böblingen II 0:3
Di., 30.09.25 19:30 Uhr FV Mönchberg - SV Rohrau 0:3
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSV Musberg II - SV Prag Stuttgart 5:4
Di., 30.09.25 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach III - SG Stuttgart West 1:2
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TS Echterdingen 1977 - SV Hoffeld 3:1
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSVgg Plattenhardt III - TSV Rohr Stuttgart 3:1
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSV Weilimdorf II - TSV Jahn Büsnau 3:2
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Hoffeld II - MK Makedonija Stuttgart 3:6
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch II - MTV Stuttgart II 3:5
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSV Rohr Stuttgart II - SG Stuttgart West II 4:2
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SSV Zuffenhausen II - SV Vaihingen II 1:4
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SC Stammheim - TV Echterdingen II 1:4
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SG Gäufelden - SV Nufringen 1:2
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Magstadt - Spvgg Aidlingen 2:3
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Hildrizhausen - Spvgg. Holzgerlingen II 9:8
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TV Altdorf - VfL Herrenberg 0:1
Do., 02.10.25 19:30 Uhr Spvgg Weil im Schönbuch - SpVgg Holzgerlingen 8:7
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Schönaich - SV Oberjesingen 3:1
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 - Türkspor Stuttgart 1:5
Do., 02.10.25 19:30 Uhr GFV Ermis Metanastis Stuttgart - TV Zazenhausen 0:1
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Leinfelden - TSV Musberg 1:2
Do., 02.10.25 19:30 Uhr 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 - Sportvg Feuerbach 3:4
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain - SG Weilimdorf II 1:2
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SKG Botnang - KF Kosova Bernhausen 5:0
Do., 02.10.25 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach II - Spvgg 1897 Cannstatt 2:4
Di., 07.10.25 19:30 Uhr Stuttgarter SC - TSV Mühlhausen/Stuttgart 0:1
Do., 09.10.25 19:30 Uhr ABV Stuttgart - SpVgg Stetten/Filder 0:1
Do., 09.10.25 19:30 Uhr VfL Sindelfingen II - SV Deckenpfronn 3:5
Di., 14.10.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch - OFK Beograd Stuttgart 3:1
4. Runde
Di., 21.10.25 19:30 Uhr GSV Maichingen II - Türk. SV Herrenberg 1:2
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TSV Weilimdorf II - SpVgg Stetten/Filder 9:1
Di., 21.10.25 19:30 Uhr SG Weilimdorf II - SG Stuttgart West 1:2
Di., 21.10.25 19:30 Uhr MTV Stuttgart II - SV Sillenbuch 1:5
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - TV Echterdingen II 0:2
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TSV Rohr Stuttgart II - Türkspor Stuttgart 1:4
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TSVgg Plattenhardt III - MK Makedonija Stuttgart 2:4
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SV Nufringen - TSV Dagersheim 9:2
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Böblingen II - TSV Schönaich 4:6
Do., 23.10.25 19:30 Uhr Spvgg Aidlingen - VfL Herrenberg 3:4
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TSV Hildrizhausen - SV Rohrau 0:4
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TV Zazenhausen - TSV Musberg 0:6
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TS Echterdingen 1977 - SV Vaihingen II 3:2
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SKG Botnang - TSV Musberg II 3:0
Do., 23.10.25 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach - TSV Mühlhausen/Stuttgart 6:1
Di., 28.10.25 19:30 Uhr Spvgg Weil im Schönbuch - SV Deckenpfronn 0:5
Achtelfinale
Di., 11.11.25 19:30 Uhr TV Echterdingen II - TSV Musberg 2:1
Do., 13.11.25 19:30 Uhr Türkspor Stuttgart - SV Rohrau 5:3
Do., 13.11.25 19:30 Uhr SG Stuttgart West - TSV Weilimdorf II 2:4
Do., 13.11.25 19:30 Uhr TSV Schönaich - VfL Herrenberg 1:8
Do., 13.11.25 19:30 Uhr Türk. SV Herrenberg - SV Deckenpfronn 2:5
Do., 13.11.25 19:30 Uhr SKG Botnang - Sportvg Feuerbach 4:5
Do., 13.11.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch - SV Nufringen 3:0
Do., 13.11.25 19:30 Uhr TS Echterdingen 1977 - MK Makedonija Stuttgart 4:2
Viertelfinale
Mi., 25.03.26 19:30 Uhr Türkspor Stuttgart - TSV Weilimdorf II 1:4
Do., 26.03.26 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach - TV Echterdingen II 4:8
Do., 26.03.26 19:30 Uhr TS Echterdingen 1977 - SV Sillenbuch 2:4
Do., 26.03.26 19:30 Uhr SV Deckenpfronn - VfL Herrenberg 0:3
Halbfinale
Di., 14.04.26 19:30 Uhr TSV Weilimdorf II - TV Echterdingen II 11:10
Do., 16.04.26 19:30 Uhr SV Sillenbuch - VfL Herrenberg 7:6
Qualifikation
So., 14.09.25 10:30 Uhr TSV Steinhaldenfeld - SV Hoffeld II 2:1
So., 14.09.25 10:30 Uhr SG Bernhausen/Plattenh. - TSV Mühlhausen/Stuttgart 1:2
So., 14.09.25 10:30 Uhr 1.FC Lauchhau-L. - TSV Weilimdorf 5:4
So., 14.09.25 10:30 Uhr VfL Kaltental - TSV Leinfelden Ladies 0:7
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr SV GW Sommerrain - SG Bernhausen/Plattenh. II 7:5
1. Runde
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr 1.FC Lauchhau-L. - TSV Leinfelden Ladies 3:4
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV GW Sommerrain - Sportvg Feuerbach
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SG Stuttgart West - FSV Waldebene Stuttgart Ost II 1:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Steinhaldenfeld - TSV Mühlhausen/Stuttgart 0:3
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Nufringen - TSV Grafenau 0:1
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SG Bondorf/Mönchb./Kayh - TSV Hildrizhausen 5:2
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr VfL Sindelfingen Ladies II - VfL Herrenberg II 0:5
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TSV Heumaden - VfB Obertürkheim 0:4
Viertelfinale
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SG Bondorf/Mönchb./Kayh - TSV Grafenau 1:2
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TSV Mühlhausen/Stuttgart - VfB Obertürkheim 0:6
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach - VfL Herrenberg II 3:2
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TSV Leinfelden Ladies - FSV Waldebene Stuttgart Ost II 1:3
Halbfinale
Sa., 04.04.26 11:00 Uhr Sportvg Feuerbach - TSV Grafenau 4:2
Sa., 04.04.26 11:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost II - VfB Obertürkheim 0:3