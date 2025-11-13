 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Knappe Ergebnisse und auch ein 1:8

Auf FuPa gibt es den Überblick über alle Spiele.

Das Achtelfinale des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen wurde am heutigen Donnerstag abgeschlossen. Hier gibt es die Spiele im Überblick:

Achtelfinale:

TV Echterdingen II – TSV Musberg 2:1

Türkspor Stuttgart – SV Rohrau 5:3 n.E.

SG Stuttgart West – TSV Weilimdorf II 2:4

TSV Schönaich – VfL Herrenberg 1:8

Türk. SV Herrenberg – SV Deckenpfronn 2:5

SKG Botnang – Sportvg Feuerbach 4:5

SV Sillenbuch – SV Nufringen 3:0

TS Echterdingen 1977 – MK Makedonija Stuttgart 4:2

Das war die 4. Runde

GSV Maichingen II – Türk. SV Herrenberg 1:2
Tore: 0:1 Can Miftar (48. Foulelfmeter), 1:1 Nikita Gross (65.), 1:2 Berkant Bayrak (89.)

TSV Weilimdorf II – SpVgg Stetten/Filder 9:1

SG Weilimdorf II – SG Stuttgart West 1:2

MTV Stuttgart II – SV Sillenbuch 1:5

Spvgg 1897 Cannstatt – TV Echterdingen II 0:2

TSV Rohr Stuttgart II – Türkspor Stuttgart 1:4

TSVgg Plattenhardt III – MK Makedonija Stuttgart 2:4

SV Nufringen – TSV Dagersheim 9:2

SV Böblingen II – TSV Schönaich 4:6 n.E.

Spvgg Aidlingen – VfL Herrenberg 3:4

TSV Hildrizhausen – SV Rohrau 0:4

TV Zazenhausen – TSV Musberg 0:6

TS Echterdingen 1977 – SV Vaihingen II 3:2

SKG Botnang – TSV Musberg II 3:0

Sportvg Feuerbach – TSV Mühlhausen/Stuttgart 3:0
Tore: 1:0 (19.), 2:0 (29.), 3:0 (36.)

Spvgg Weil im Schönbuch – SV Deckenpfronn 0:5

Das war die 3. Runde

SV Deckenpfronn II – Türk. SV Herrenberg 1:4

GSV Maichingen II – TSV Waldenbuch 4:1

TV Darmsheim II – TSV Dagersheim 2:4

SV Nufringen II – SV Böblingen II 0:3

FV Mönchberg – SV Rohrau abgesagt

TSV Musberg II – SV Prag Stuttgart 5:4 n.E.

Sportvg Feuerbach III – SG Stuttgart West 1:2

TS Echterdingen 1977 – SV Hoffeld 3:1

TSVgg Plattenhardt III – TSV Rohr Stuttgart 3:1

TSV Weilimdorf II – TSV Jahn Büsnau 3:2

SV Hoffeld II – MK Makedonija Stuttgart 3:6

SV Sillenbuch II – MTV Stuttgart II 3:5 n.E.

TSV Rohr Stuttgart II – SG Stuttgart West II 4:2

SSV Zuffenhausen II – SV Vaihingen II 1:4

SC Stammheim – TV Echterdingen II 1:4

SG Gäufelden – SV Nufringen 1:2

SV Magstadt – Spvgg Aidlingen 2:3

TSV Hildrizhausen – Spvgg. Holzgerlingen II 9:8 n.E.

TV Altdorf – VfL Herrenberg 0:1

Spvgg Weil im Schönbuch – SpVgg Holzgerlingen 8:7 n.E.

TSV Schönaich – SV Oberjesingen 3:1

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – Türkspor Stuttgart 1:5

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – TV Zazenhausen 0:1

TSV Leinfelden – TSV Musberg 1:2

1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 – Sportvg Feuerbach 3:4

SV Grün-Weiss Sommerrain – SG Weilimdorf II 1:2

SKG Botnang – KF Kosova Bernhausen 5:0

Sportvg Feuerbach II – Spvgg 1897 Cannstatt 2:4

Stuttgarter SC – TSV Mühlhausen/Stuttgart 0:1
Tor: 0:1 David Rajkovaca (38.)

ABV Stuttgart – SpVgg Stetten/Filder 0:1
Tor: 0:1 Tobias Burghardt (17.)

VfL Sindelfingen II – SV Deckenpfronn 3:5 n.E.

SV Sillenbuch – OFK Beograd Stuttgart 3:1

