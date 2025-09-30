Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Elfmeterschießen, Überraschungen

Die 3. Runde des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen begann am heutigen Dienstag. Hier gibt es die Spiele im Überblick:
SV Deckenpfronn II – Türk. SV Herrenberg 1:4
GSV Maichingen II – TSV Waldenbuch 4:1
TV Darmsheim II – TSV Dagersheim 2:4
SV Nufringen II – SV Böblingen II 0:3
FV Mönchberg – SV Rohrau abgesagt
TSV Musberg II – SV Prag Stuttgart 5:4 n.E.
Sportvg Feuerbach III – SG Stuttgart West 1:2
TS Echterdingen 1977 – SV Hoffeld 3:1
TSVgg Plattenhardt III – TSV Rohr Stuttgart 3:1
TSV Weilimdorf II – TSV Jahn Büsnau 3:2
SV Hoffeld II – MK Makedonija Stuttgart 3:6
SV Sillenbuch II – MTV Stuttgart II 3:5 n.E.
TSV Rohr Stuttgart II – SG Stuttgart West II 4:2
SSV Zuffenhausen II – SV Vaihingen II 1:4
SC Stammheim – TV Echterdingen II 1:4
---
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SG Gäufelden - SV Nufringen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Magstadt - Spvgg Aidlingen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Hildrizhausen - Spvgg. Holzgerlingen II
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TV Altdorf - VfL Herrenberg
Do., 02.10.25 19:30 Uhr Spvgg Weil im Schönbuch - SpVgg Holzgerlingen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Schönaich - SV Oberjesingen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 - Türkspor Stuttgart
Do., 02.10.25 19:30 Uhr GFV Ermis Metanastis Stuttgart - TV Zazenhausen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Leinfelden - TSV Musberg
Do., 02.10.25 19:30 Uhr 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 - Sportvg Feuerbach
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain - SG Weilimdorf II
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SKG Botnang - KF Kosova Bernhausen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach II - Spvgg 1897 Cannstatt
Di., 07.10.25 19:30 Uhr Stuttgarter SC - TSV Mühlhausen/Stuttgart
Do., 09.10.25 19:30 Uhr VfL Sindelfingen II - SV Deckenpfronn
Do., 09.10.25 19:30 Uhr ABV Stuttgart - SpVgg Stetten/Filder
Di., 14.10.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch - OFK Beograd Stuttgart