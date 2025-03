Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Ein Elfmeterkrimi und eine Absage

Das Viertelfinale



ASV Botnang – VfL Herrenberg 9:10 n.E.

Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Filderstadt) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Tom Egeler (7.), 0:2 Faruk Inanc (15.), 1:2 Daniel Schweizer (32.), 2:2 Marouan Abarriche (54.), 3:2 Madi Ceesay (57.), 3:3 Can Abalioglu (73.), 9:10 Tom Walz (91. i.E.), 9:9 Philipp Detloff (91. i.E.), 8:9 Ender Özcan (91. i.E.), 8:8 Madi Ceesay (91. i.E.), 7:8 Ebrima Ceesay (91. i.E.), 7:7 Ilyasse Hibaoui (91. i.E.), 6:7 Daniel Atis (91. i.E.), 6:6 Will Chinedu Ugarkovic (91. i.E.), 5:6 Patrick Lehmann (91. i.E.), 4:6 Sven Schlayer (91. i.E.), 4:5 Daniel Schweizer (91. i.E.), 3:5 Faruk Inanc (91. i.E.), 3:4 Felix Franke (91. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Claudius Saager (ASV Botnang) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Ulmer (91.). Can Abalioglu (VfL Herrenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Fast (91.). Felix Dieringer (ASV Botnang) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.).