Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Ein 0:1 und ein Elfmeterkrimi

Die 3. Runde des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es die Spiele im Überblick:
SV Deckenpfronn II – Türk. SV Herrenberg 1:4
GSV Maichingen II – TSV Waldenbuch 4:1
TV Darmsheim II – TSV Dagersheim 2:4
SV Nufringen II – SV Böblingen II 0:3
FV Mönchberg – SV Rohrau abgesagt
TSV Musberg II – SV Prag Stuttgart 5:4 n.E.
Sportvg Feuerbach III – SG Stuttgart West 1:2
TS Echterdingen 1977 – SV Hoffeld 3:1
TSVgg Plattenhardt III – TSV Rohr Stuttgart 3:1
TSV Weilimdorf II – TSV Jahn Büsnau 3:2
SV Hoffeld II – MK Makedonija Stuttgart 3:6
SV Sillenbuch II – MTV Stuttgart II 3:5 n.E.
TSV Rohr Stuttgart II – SG Stuttgart West II 4:2
SSV Zuffenhausen II – SV Vaihingen II 1:4
SC Stammheim – TV Echterdingen II 1:4
---
SG Gäufelden – SV Nufringen 1:2
---
SV Magstadt – Spvgg Aidlingen 2:3
TSV Hildrizhausen – Spvgg. Holzgerlingen II 9:8 n.E.
TV Altdorf – VfL Herrenberg 0:1
Spvgg Weil im Schönbuch – SpVgg Holzgerlingen 8:7 n.E.
TSV Schönaich – SV Oberjesingen 3:1
TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – Türkspor Stuttgart 1:5
GFV Ermis Metanastis Stuttgart – TV Zazenhausen 0:1
TSV Leinfelden – TSV Musberg 1:2
1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 – Sportvg Feuerbach 3:4
SV Grün-Weiss Sommerrain – SG Weilimdorf II 1:2
SKG Botnang – KF Kosova Bernhausen 5:0
Sportvg Feuerbach II – Spvgg 1897 Cannstatt 2:4
---
Stuttgarter SC – TSV Mühlhausen/Stuttgart 0:1
Tor: 0:1 David Rajkovaca (38.)
---
ABV Stuttgart – SpVgg Stetten/Filder 0:1
Tor: 0:1 Tobias Burghardt (17.)
VfL Sindelfingen II – SV Deckenpfronn 3:5 n.E.
---
Di., 14.10.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch - OFK Beograd Stuttgart